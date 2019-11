Die Polizei hat am Freitag vergangener Woche in Wolterdingen einen versuchten Wohnungseinbruch registiert. In der Zeit zwischen 14.30 und 18.30 Uhr haben unbekannte Täter mit einem Stein an einem Wohnhaus im Ulmenweg ein Fenster eingeworfen. Nach bisherigen Ermittlungen drangen die Täter nicht in das Gebäude ein. Möglicherweise, so die Einschätzung der Polizei, wurden die Einbrecher bei ihrem Vorhaben gestört. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil unter der Nummer 07 41/47 70 entgegen.