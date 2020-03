Lange hatte die FDP/FW-Fraktion intern diskutiert: Wie viel Risiko birgt es, wenn der Gemeinderat gemeinsam mit der kompletten Verwaltungsspitze auf Klausurtagung fährt? „Anfangs hatten wir da durchaus eine heterogene Meinung“, sagt der Donaueschinger FDP-Chef Niko Reith.

Doch am Ende wären sich alle komplett einig gewesen: „Wir haben aus rein gesundheitlichen Gründen abgesagt“, sagt FDP/FW-Fraktionschef Bertolt Wagner, der sich mit dem Corona-Virus und seinen Gefahren in den vergangenen zwei Wochen intensiv beschäftigt hat. Es gelte, die Kontakte auf ein Minimum zu begrenzen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Denn nur so könnte das Gesundheitssystem funktionsfähig bleiben. „Wir haben jetzt 4500 bis 5000 Erkrankte in Deutschland und das ist das Bild vor zehn Tagen, denn es dauert mit Infektion, Ausbruch, Besuch beim Arzt, Labortest und bestätigtem Ergebnis nun mal so lang, bis ein Fall gemeldet wird“, erklärt Wagner. Kanzlerin Angela Merkel habe nicht zum Spaß dazu aufgefordert, auf alle vermeidbaren Sozialkontakte zu verzichten.

Bild: Tobias Raphael Ackermann

„Wenn jeder verantwortungsbewusst handelt, können wir das bewältigen“, ist sich Reith sicher. Dazu gehöre aber auch eine Vorbildfunktion: „Wir können nicht alle Veranstaltungen absagen und dann zu einer Klausurtagung fahren“, sagt der FDP-Chef. Das sende widersprüchliche Signale an die Bevölkerung aus und es sei auch nicht zusammenzubringen, dass man seine sozialen Kontakte reduzieren solle und der Gemeinderat und die Verwaltungsspitze ein Wochenende lang zusammensitzen und auch noch ein geselliger Teil geplant ist.

Vor allem nicht nach der Dynamik, die es in der vergangenen Woche in Donaueschingen ergeben habe. Nachdem am Donaueschingen lange keine Fälle hatten, waren es in der vergangenen Woche erst zwei und am Sonntag dann vier Fälle. „Wir können den Kopf nicht in den Sand stecken, das Virus sieht man nicht und man sieht es zuerst auch niemandem an, dass er erkrankt ist“, sagt Reith. Letztendlich könne man nicht ausschließen, dass man selbst auch Kontakt zu einem Erkrankten gehabt habe.

Bild: Tobias Raphael Ackermann

Und dann geht es ja auch noch um die Verwaltungsspitze: Mit auf Klausur wären nämlich nicht nur Oberbürgermeister Erik Pauly und Bürgermeister Severin Graf, sondern auch alle Amtsleiter, die nicht nur für 500 Rathausmitarbeiter verantwortlich wären, sondern auch für 23 000 Bürger. „Es ist nicht zu verantworten, wenn jetzt die komplette Verwaltungsspitze ausfallen würde“, so Reith.

Anstatt dessen müsse man das Signal senden, dass es eine ernste Lage sei. „Die Klausurtagung hat keinen beschließenden Charakter, als ist sie in der aktuellen Situation nicht so relevant, dass wir sie nicht hätten stoppen können“, fügt Wagner hinzu. Anders sehe das natürlich mit den Gemeinderatssitzungen aus, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden müssten.