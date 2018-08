Die Stadt wird am Samstag, 15. September, wieder zur großen Bühne – dann ist Musiknacht in Donauschingen. Dazu haben sich die teilnehmenden Gastronomien wieder einiges einfallen lassen, um die Gäste zu sich zu locken.

"Wir haben eine gute Mischung und das Programm ist etwas breiter aufgestellt", erklärt Gregor Lange vom Organisationsteam. Ein besonderes Angebot gibt es 2018 im Fürstenberg Bräustüble. Dort wird ab 20.30 Uhr Ladwig's Dixieland Kapelle für Stimmung sorgen. Was den Auftritt so speziell macht? Er soll eine Expedition zur Erkundung des klassischen Jazz werden: "Die Musiker stellen stundenweise einen anderen Künstler der Zwanziger- und Dreißigerjahre vor. Immer nach der Pause geht es mit einem anderen weiter", sagt Lange.

Zum Auftakt um 20.30 Uhr wird das musikalische Erbe von Adrian Rollini vorgestellt. Der wurde 1903 in New York geboren und spielte bereits mit 4 Jahren als sogenanntes Wunderkind im Hotel Waldorf Astoria. Die Musiker spielen Lieder aus seinem Repertoire und erzählen spannende Geschichten aus seinem Leben von 1903 bis 1956.

Weiter geht es etwa um 21.30 mit Louis Armstrong. Er zählt zu den bekanntesten Jazz-Musikern weltweit und half dabei, den Musikstil international bekannt zu machen. Er wuchs in den Straßen, im Rotlicht- und Unterwelt-Milieu von New Orleans auf, bevor er die Jazzmusik revolutionierte und zum Swingen brachte.

Gegen 22.30 Uhr widmet sich die Band dem kreolischen Jazz-Genie Sidney Bechet. Die Musik ist beeinflusst von New Orleans und der französischen Hauptstadt Paris.

Im Finale gegen 23.30 Uhr dreht sich alles um die Entstehung des Begriffs "Jazz". Vom frühen Blues über den Ragtime entstand in New Orleans eine neue Musik, anfangs noch sehr marschmäßig und vielfach auf Instrumenten, die aus dem Bürgerkrieg übrig geblieben waren. Ladwig's Dixieland Kapelle will hier verschiedenen Inspirationen aufzeigen: King Oliver, Fats Waller, Bix Beiderbecke, Duke Ellington und viele weitere herausragende Musiker zeigen die Entwicklung auf.

