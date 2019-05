von Ferdinand Harich

Mit der Studienplatz- oder Berufswahl steht den Absolventen nun allerdings eine noch größere Herausforderung bevor. Drei bekannte Donaueschinger berichten über ihren Werdegang nach dem Abitur und geben dabei den einen oder anderen Tipp für ein erfolgreiches Leben nach der Schule.

Der ehemalige Schüler des Heinrich-Suso-Gymnasiums in Konstanz, Bernhard Everke, erinnert sich an eine nette Schulzeit mit einer tollen Schulklasse. „Wir treffen uns bis heute noch“, erzählt der frühere Donaueschinger Oberbürgermeister. Sein Abiturschnitt habe sich zwischen den Noten 2 und 3 bewegt. Nach erfolgreich abgeschlossenem Abitur wollte er entweder Architekt werden oder Kunstgeschichte studieren. Also absolvierte er ein sechsmonatiges Praktikum im Bereich Hoch-, Tief- und Straßenbau. Nach dem Praktikum kehrte er der Architektur jedoch den Rücken. Auch das Kunstgeschichtsstudium kam für ihn nicht mehr infrage. Schlussendlich entschied er sich dafür, Jura zu studieren – weil man damit immer etwas anfangen könne. Im Anschluss absolvierte er ein Studium der Staatswissenschaften. „Macht Praktika und befragt Berufstätige“, empfiehlt er den Schülern nach dem Abitur.

Sie erinnert sich gerne an die Zeit zwischen Schule und Studium zurück: Pfarrerin Dagmar Kreider. | Bild: Holger Niederberger

Die evangelische Pfarrerin Dagmar Kreider beschreibt sich als eher „ruhige und angenehme Schülerin“. „Ich habe meine Sachen meistens ordentlich erledigt.“ Mit einem Schnitt von 2,0 sei sie gut durch die Abiturprüfungen gekommen. Dass sie Theologie studieren wolle, wusste sie schon vor dem Abitur. „Der Sommer zwischen Abi und Studium war hervorragend“, erinnert sich die Theologin. Das Allerwichtigste für die heutigen Abiturienten sei zu wissen, dass das Abitur nur eine einzige abgelieferte Leistung sei. „Eine Schulnote sagt nicht viel über den wahren Wert eines Menschen aus.“ Die Schüler sollten Dinge wie Freunde oder Sport vielmehr als Inhalt ihres Lebens sehen.

Legte ein Einser-Abitur hin: Umweltberater Gerhard Bronner. | Bild: Holger Niederberger

„Aufgeregt war ich eigentlich nicht“, berichtet Gerhard Bronner tiefenentspannt. Mit einem Abi-Schnitt von 1,6 hatte der Umweltbeauftragte des Gemeindeverwaltungsverbandes wohl auch allen Grund dazu. „Als Schüler war ich pflegeleicht“, erzählt er. Nach erfolgreich absolvierten Abitur am Ludwig-Uhland-Gymnasium in Kirchheim-Teck habe er schon gewusst, dass er später im Bereich Natur- und Umweltschutz tätig sein wolle. Am heutigen Bildungsplan kritisiert Bronner, dass die Schule mehr Methoden als reines Wissen vermittle: „Die Schüler müssen nur noch wissen, wo etwas steht.“