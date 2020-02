Veröffentlicht am 29. Februar 2020

Auch wenn nicht alle ihn gerne trinken, den Geruch von Kaffee mögen die meisten. Der strömt auch durch die Räume von Donau Caffee in der Karlstraße. Wir haben uns angeschaut, wie die Kafferösterei im Herzen Donaueschingens arbeitet. Helmut Scholl betreibt in der Karlstraße 44a die Kaffeerösterei Donau Caffee. Das Rösten von Kaffee ist eine Arbeit, die über das bloße Erhitzen hinausreicht.| Bild: Simon, Guy

Wer in der Karlstraße in den Nahkauf geht, bemerkt zwar am Schaufenster die großen Hinweise auf Kaffee-Verkauf, vermutet aber eher weniger, dass sich im Keller des Gebäudes tatsächlich eine Kaffee-Rösterei befindet. Helmut Scholl ist Geschäftsführer