Es ist wie verhext. Da versieht die 30 Jahre alte Ölheizung treu und zuverlässig Tag für Tag ihren Dienst und dann das: Nachdem man es sich am Heiligen Abend mit seinen Liebsten unterm Weihnachtsbaum so „richtig gemütlich“ wie in Loriots grandiosem Weihnachtssketch gemacht hatte, fröstelt‘s einen am Tag drauf nach dem Aufstehen. Alle Heizkörper sind kalt. Zerfix. Nichts wie in den Heizungskeller. Ist Luft im Heizsystem oder klemmt das Thermostatventil? Heizöl ist auf alle Fälle genug im Tank, die jüngste Rechnung ist noch in guter Erinnerung. Es hilft nichts: Ein Fachmann muss her. Erster Weihnachtsfeiertag hin oder her.

Auf Anrufe zu Weihnachten vorbereitet

Der Heizungsbaubetrieb Kessler ist auf Anrufe über die Weihnachtsfeiertage vorbereitet, seine Mitarbeiter wissen, dass sie im Fall der Fälle ausrücken müssen. „Man kann die Leute ja nicht im Kalten sitzen lassen. Vor allem dann, wenn sie schon seit vielen Jahren Kunden von uns sind“, sagt Diplom-Ingenieur und Geschäftsführer Jürgen Kessler, der Anfang der 90er-Jahre den elterlichen Betrieb übernommen hat. Der betriebliche Notdienst ist gerecht auf die Schultern der Mitarbeiter verteilt. Kessler, in Donaueschingen gut durch sein Engagement beim heimischen Turnverein bekannt, kann sich noch daran erinnern, wie er einst einen Heiligen Abend nicht mit seiner Familie verbrachte, sondern stattdessen einen lecken Öltank mit dem Schweißgeräte bearbeitete. Natürlich wäre er lieber zuhause geblieben, doch Einsätze an Sonn- und Feiertagen unterschieden sich in einem Punkt von denen unter der Woche: Die Dankbarkeit des Kunden sei besonders groß. Und das mache zufrieden.

Ein Notfalltelefon eingerichtet

Roland Scherziger vom gleichnamigen Fensterbau-Betrieb wird auch in diesem Jahr wieder ein Notfalltelefon einrichten. Sprich: Der Anrufbeantworter seines Geschäftsanschlusses wird die Nummer mitteilen, unter der er oder einer seiner Mitarbeiter zu erreichen ist. In der jüngeren Vergangenheit sei das Telefon aber immer ruhig geblieben, berichtet der Firmenchef. Das liege am modernen Isolierglas, das gehe in der Regel nie ganz kaputt. Auch die meisten Elektro-Fachbetriebe halten eine Notrufnummer vor. Anders sieht‘s bei Fliesenlegern, Malern oder Schlossern aus. Deren Dienstleistungen stehen in der Regel nicht so unter Zeitdruck.

Mieter darf den Notdienst rufen

Und wie sieht es bei Mietwohnungen aus, wenn das Wasserrohr gebrochen oder die Fensterscheibe zu Bruch gegangen ist und weder Vermieter noch Hausmeister zu erreichen sind? Generell gilt: „In Notfällen, wenn zum Beispiel im Winter die Heizung ausfällt oder der Heizkörper undicht ist, muss sofort gehandelt werden“, informiert der Deutsche Mieterbund. Der Mieter darf dann den Notdienst rufen. „Das übliche Verfahren der Mängelanzeige, das heißt der Vermieterinformation, würde dann viel zu lange dauern.“ Wegen Lappalien wie einem klemmenden Rollladengurt darf der Mieter allerdings keinen Notdienst rufen. Denn grundsätzlich muss der Vermieter Reparaturkosten tragen. Deshalb vergeben im Normalfall auch der Vermieter selbst oder der Verwalter die Reparaturaufträge. Kleinreparaturen bis zur Summe von 75 Euro im Jahr müssen Mieter tragen, sofern der Mietvertrag das vorsieht. Ein typischer Fall: der tropfende Wasserhahn.

Am besten an einen Betrieb vor Ort

Es ist noch gar nicht so lange her, da unterhielt die Kreishandwerkerschaft mit Sitz in Villingen-Schwenningen über die Weihnachtsfeiertage ein Notdiensttelefon. Und zwar für die Gewerke Heizung, Sanitär, Elektrik und Glas. „Wir traten damals als reine Vermittler auf“, erinnert sich Geschäftsführer Reiner Wagner. Doch das Notdiensttelefon wurde abgeschafft, die Nachfrage sei einfach zu gering gewesen. Er empfiehlt auf Nachfrage, bei Arbeiten, die sich nicht verschieben lassen, sich möglichst immer an einen Betrieb vor Ort zu wenden, um im Nachhinein nicht womöglich von hohen Anfahrtskosten überrascht zu werden. Das gelte in besonderem Maße für Schlüsseldienste.