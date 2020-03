„Ich selbst halte es für das Beste, was ich noch in meinem Leben geschrieben habe.“: Mit diesen Worten kommentiert Wolfgang Amadeus Mozart sein 1784 vollendetes Klavierquintett in Es-Dur selbstbewusst in einem Brief an seinen Vater Leopold. Zusammen mit dem Klavierquintett Opus 41 des 1763 in Schwetzingen geborenen Komponisten Franz Danzi und dem Es-Dur Quintett Opus 16 von Ludwig an Beethoven wird dieses Werk im Rahmen der Schlosskonzerte des Lions-Clubs Donaueschingen am Freitag, 24. April, 20 Uhr zu hören sein. Der Lions-Club lädt herzlich zu diesem Konzertereignis in den Spiegelsaal des Fürstlich-Fürstenbergischen Schlosses Donaueschingen ein. Der Auftritt ist ganz im Sinne einer heiter-unterhaltsamen Frühlingsserenade der Bläsermusik der Mannheimer Schule und Wiener Klassik gewidmet ist.

Gemeinsame Jahre an der Musikhochschule

Das junge Künstlerensemble mit Stéphane Bölingen (Klavier), Julia Guhl (Klarinette), Raphael Manno (Horn), Oros Robert-Mihai (Fagott) und Marin Tinev (Oboe) verbinden gemeinsame Jahre an der Musikhochschule Trossingen. Der Lions-Club veranstaltet das Konzert als Benefizkonzert zugunsten der Stiftung für Multiple-Sklerose-Erkrankte Imsed.

Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es bei Schmoll Herrenmoden in der Karlstrasse 21, Donaueschingen (keine Abendkasse).