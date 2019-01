Sehr gut besucht war der „Erste Werktag“. Die erste Sitzung des Aasener Ortschaftsrates ging Mittwochnachmittag über die Musikschuppenbühne. Viele Bürgerinnen und Bürgern interessierten sich für Perspektiven für die Zukunft der Ortschaft und Infos von Oberbürgermeister Erik Pauly zur Stadtpolitik.

Kommunalwahlen 2019

Für die anstehenden Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 zeichnet sich für den Aasener Ortschaftsrat erstmals eine Einheitsliste ab. Nach der neuen Regelung können doppelt so viele Kandidaten antreten wie das Gremium Sitze zählt. In Aasen sind das zehn und dementsprechend 20 KandidatInnen. Da einige Ältere Ortschaftsräte nicht mehr antreten werden, böten sich Chancen für neue junge Leute, so Ortsvorsteher Horst Hall. Zudem wurde auch die Frauenquote angesprochen.