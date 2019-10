Drei Tage voller Erlebnissen und Gesprächen liegen hinter den Ministranten aus Himmelstadt bei Würzburg und den Ministranten aus Donaueschingen. Der Austausch kam durch eine zufällige Studienbekanntschaft der ehemaligen Donaueschinger Ministrantin Saskia Murer mit einer Oberministrantin aus Himmelstadt in Irland zustande.

Die Idee gab sie an die Oberministranten in Donaueschingen weiter, die sofort Feuer und Flamme waren. Die Organisation übernahmen dann Julian Willmann, Selena Muntean, Manuel Fricker und Ann-Kathrin Mattes.

Zehn Ministranten aus Himmelstadt reisten in die Quellstadt. Nach einer Stadtrallye zur Donauquelle, Hanselbrunnen, Brauerei, Musikantenbrunnen und weiteren Sehenswürdigkeiten der Stadt wurde die Gruppe abends mit einem Schnitzelessen im Mariensaal verwöhnt. Dort übernachteten die Gäste zusammen mit sechzehn Ministranten aus Donaueschingen.

Am zweiten Tag standen ein gemeinsamer Gottesdienst in St. Marien und ein Ausflug ins Auquari in Hüfingen auf dem Plan. Beides war ein voller Erfolg und brachte die Gruppe noch näher zusammen. Es entwickelten sich in kurzer Zeit Freundschaften und Gespräche über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Pfarreien.

Die Ministranten aus Donaueschingen freuen sich schon auf nächstes Jahr – denn dann folgt der Gegenbesuch. Beide Gruppen waren sich einig, dass aus diesem einmaligen Treffen eine hoffentlich lange Freundschaft und Partnerschaft entsteht. Apropos: In Himmelstadt gibt es eine Weihnachtspostfiliale und man kann dort seine Weihnachtswünsche an das Christkind schicken – mit postalischer Antwort…