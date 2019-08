von Lutz Rademacher

Familienspaß im Parkschwimmbad: Am morgigen Samstag startet von 12 Uhr bis 18 Uhr als neue Veranstaltung erstmals der Familientag im Parkschwimmbad. Veranstalter ist das Amt für Tourismus und Marketing der Stadt Donaueschingen. Einheimischen und Gästen wird ein vielfältiges Spaß- und Bewegungsprogramm in und um das Wasser geboten. Für die Teilnehmer aller Altersklassen fällt dabei lediglich der reguläre Schwimmbadeintritt an.

Schwimmen im Nixenkostüm

Einmal Meerjungfrau sein. Diese Trendsportart im Nixenkostüm erreicht nun auch Donaueschingen. Stündlich von 12 Uhr bis 15 Uhr kann das grazile Schwimmen im Nixenkostüm von Kindern im Alter von 7 bis 14 Jahren ausprobiert werden. Dazu muss man allerdings ein guter Schwimmer sein.

Einblicke in das Bogenschießen bietet der Waldläufer aus Pfohren. Roland und Sonja Volk bieten an fünf betreuten Stationen Kindern ab zehn Jahren die Möglichkeit, nach Einweisung auf verschiedene Ziele zu schießen.

Schnuppertauchen im Becken

„Ein Familien-Party-Event ist eine tolle Idee“, freut sich Oliver Kaltenbach, der mit dem Tauchclub Schnuppertauchen anbietet. Interessierten ab 14 Jahren werden ab 15 Uhr die Grundbegriffe des Atmens unter Wasser und das Gefühl der Bewegung im dreidimensionalen Raum vermittelt. In einem Pavillon werden Tauchvideos aus Gewässern der Region gezeigt.

Ein breites Spektrum an Spielen für Kinder groß und klein bietet die DLRG Ortsgruppe Baar an. Für die Wettspiele gibt es Preise. Höhepunkt wird ein Wettrutschen. „Nichtschwimmer und Schwimmer sobald sie laufen können bis 18 Jahren“, so beschreibt Thomas Moch die Zielgruppe. Für die DLRG ist die Veranstaltung eine willkommene Gelegenheit, sich bei der Stadt für die großzügige Unterstützung bei der Anschaffung des Jugendbusses zu revanchieren.

Aqua-Zumba für Jung und Alt

Jacqueline Münchow von der Volkshochschule bietet ab 14 Uhr im kleinen Becken Aqua-Zumba für Kinder und Erwachsene an. Am Schwimmbad-Kiosk wird ein reichhaltiges Sortiment an kleinen Snacks, Speisen und Getränken angeboten. Für Stimmung sorgt DJ Dabblju.