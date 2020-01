von Anita Reichart

Auch wenn es nicht immer rund läuft, man mit Ecken und Kanten zu Recht kommen muss, mit frischem Elan geht‘s in Wolterdingen in das Jahr 2020. „Wolterdingen wächst, vieles ist in Ordnung im Ort, was dem Engagement der Bürgervertreter geschuldet ist“, sagt Oberbürgermeister Erik Pauly.

Wahlen bringen viele Änderungen und eine neue Ortsvorsteherin

Es sei ein Jahr der Wahlen und der Neuausrichtungen gewesen. Fünf erfahrene Ortschaftsräte hätten das Wolterdinger Gremium verlassen und genauso viele Neue seien hinzugekommen. Damit könne man ohne Weiteres gut arbeiten. Dass Ortsvorsteherin Angela Giesin in die großen Fußstapfen von Reinhard Müller tritt, sei ja jedem bekannt. Und mit Ramona Vogelbacher und Achim Durler, sei Wolterdingen auch gut im Gemeinderat vertreten, fügte der Stadtchef an.

Es ist die erste Erste Gmond unter der Leitung der neuen Wolterdinger Ortsvorsteherin Angela Giesin, bei der auch OB Erik Pauly zugegen war. | Bild: Anita Reichart

OB: Bauamt ist wieder komplett besetzt

Die neu gewählten Bürgervertreter haben sich jetzt wohl etwas in die Materie eingearbeitet und auch im Donaueschinger Tief- und Hochbauamt sei man nun im Punkto Mitarbeiter wieder komplett und könne somit mit den vielfältigen Aufgaben beginnen, erklärte Pauly.

Ortsvorsteherin gibt Ausblick auf 2020

In der ersten Bürgerversammlung in der noch jungen Amtszeit von Ortsvorsteherin Angela Giesin, warf sie einen kurzen Blick nach Hinten und skizzierte die Vorhaben für 2020. Doch zuvor gab es noch eine Gedenkminute für den städtischen Mitarbeiter Stefan Mattes, der unverschuldet bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam.

Eine Veranstaltung mit Wohlfühl-Charakter ist die Erste Gmond in Wolterdingen. Um die 90 Bürger informierten sich über das Geschehen im Ort. | Bild: Anita Reichart

Vereinshaus und Mehrzweckhalle werden zur Baustelle

Gute 2,7 Millionen Euro stehen für Maßnahmen im größten Donaueschinger Stadtteil zur Verfügung. In diesem Jahr soll unter anderem der zweite Rettungsweg, als Außentreppe am Vereinshaus, für 60.000 Euro gebaut werden.

Und in der Mehrzweckhalle steht ebenfalls für 60.000 Euro die energetische Sanierung des Daches von innen an. Dies zwingt die Ortsverwaltung, die Halle voraussichtlich von Ende Mai, für sechs bis acht Wochen zu schließen, da in den Sommerferien keine Firma arbeitet, was wiederum dem Vorsitzenden des Turnvereins, Elmar Gehringer, bitter aufstößt. Der stellvertretende Ortsvorsteher Armin Maier, regte daher an, doch in dieser Zeit für das Erlangen des Sportabzeichens zu trainieren. Auch stehen der Rückbau der Kläranlage und der Neubau des Pumpwerkes an.

Brandschutzverordnung trifft die Vereine hart

Ein heißes Thema brennt den Vereinen unter den Nägeln: Ab diesem Jahr gelten neue Brandschutzverordnungen. Diese besagen, dass unter anderem bei Veranstaltungen in Räumlichkeiten, die mehr als 200 Personen fassen, und auch ausgefüllt werden, vom veranstaltenden Verein Brandwachen gestellt werden müssen. Doch dies wird teuer: Pro Einsatzkraft acht Euro, je Stunde, dazu Aufwandsentschädigungen für die erste Stunde 15 Euro, für jede folgende zehn Euro, sowie Verwaltungskosten in Höhe von 78 Euro.

Tobias Ringwald, Vorsitzender des Narrenvereins Immerfroh, muss sich bei den hohen Brandwache-Kosten, für seine vier Veranstaltungen fragen, ob dies überhaupt noch rentabel ist. | Bild: Anita Reichart

Narrenchef: Stadt vergrault die Vereine so langsam

Dies trifft vor allem den heimischen Narrenverein Immerfroh sehr hart. Denn dieser hat allein während der Narren-Hoch-Zeit vier Veranstaltungen in der Halle. OB-Pauly habe die Vereinsarbeit eben sehr gelobt, doch wenn es mit den Anordnungen und Vorschriften so weiter gehe, würde die Stadt die Vereine vergraulen, denn die Kosten seien zu hoch, gab der Vorsitzender Tobias Ringwald, dem Stadtoberhaupt mit auf den Weg.

Ortsvorsteherin bittet Bürger, nicht hinten rum zu motzen

Zu guter Letzt bat Ortsvorsteherin Angela Giesin die Bevölkerung, bei Problemen nicht hinten rum zu motzen, sondern auch bei Wünschen und Anregungen, offen mit ihr darüber zu reden. Doch Ortsvorsteher-Stellvertreter Armin Maier, der froh ist, überhaupt eine Nachfolge für Reinhard Müller gefunden zu haben, plädierte dafür, lieber zu ihm zu kommen und sie etwas zu schonen, damit sie die Lust nicht verliere.