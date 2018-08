von SK

Es ist ein Phänomen, das sich auf die Sommermonate beschränkt. Vor allem aber ist es eine Straftat: Nackt zu joggen erfüllt den Tatbestand der exhibitionistischen Handlung. "Und diese wird laut Strafgesetzbuch mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet", hat Polizeisprecher Harri Frank vom Präsidiium Tuttlingen den entsprechenden Paragrafen 183 zur Hand. Das Strafmaß richtet sich nach zwei Komponenten: ob der Täter ostentativ sein Geschlechtsorgan zur Schau stellt und inwieweit das Opfer bei dieser Zurschaustellung Entrüstung, Abscheu, Ekel oder andere ungute Gefühle entwickelt.

Bereits am Samstag, 4. August, war am Nachmittag ein 30 bis 40 Jahre alter Mann aufgefallen, der auf dem Radweg zwischen Allmendshofen und Kreistierheim beim Joggen nur seine Laufschuhe trug. Auch er war gemeldet worden, ebenso ein Jogger am Vormittag des gleichen Tages. "Das Meldeverhalten ist richtig", lobt Frank. Bei diesen beiden Vorfällen geht die Polizei von einem Zusammenhang aus. Beim aktuellen Vorkommnis in Neudingen könne man das nicht unbedingt annehmen. Nacktjogger träten derzeit ab und an auf: unlängst auch im Bereich Balingen im Zollernalbkreis. "Erst wenn wir ihn haben, wissen wir, ob die Fälle zusammenhängen", so Frank abschließend.

Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen unter der Nummer 07 71/83 78 30 zu melden.

