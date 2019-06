von Ferdinand Harich

Nach dem regnerischen Mai ist es nun endlich soweit: Sommerliche Temperaturen werden auf der Baar erwartet. Damit können die Eisdielen Rialto, Vivaldi und Vittoria nach langem Warten nun endlich in die Hauptsaison starten. Doch wie sind die drei Donaueschinger Hersteller der kühlen Leckerei für die anstehende Sommersaison gewappnet?

Gran Café Vittoria

„Der Mai war nicht so gut für uns“, sagt Roberto Daros, der Besitzer des Gran Café Vittoria. Dafür habe es eine paar schöne sonnige Tage im Februar und im März gegeben. Das Wetter sei eben unterschiedlich. „Wir haben jedes Jahr neue Eissorten im Angebot“, erklärt er. In diesem Jahr sei zum Beispiel die Sorte Zitrone-Lavendel hinzugekommen. Die Kunden des Café Vittoria bezahlen für eine Kugel Eis 1,20 Euro. „Die Preise der Zutaten haben sich in den letzten Jahren erhöht.“ Entsprechend sei also auch der Preis pro Kugel Eis etwas gestiegen. Ob seine Kunden damit ein Problem haben? Sie blieben ihm dennoch treu, sagt Daros.

Eiscafé Rialto

Massimiliano Longu, Eigentümer des Eiscafé Rialto, zieht eine ähnliche Bilanz: „Im Mai hat es etwas viel geregnet“. Am ersten Mai sei die Witterung allerdings toll gewesen, Eiscreme-Wetter. Aber solche Phasen gebe es immer. „Der Juni wird bestimmt schöner.“ Seine neuesten Sorten seien zum Teil vegan und laktosefrei. Zudem wolle er bald gesünderes Eis, mit weniger Zucker verkaufen. Alle Eissorten, bis auf das Pistazieneis, kosten im Rialto einen Euro. Wegen der teuren Pistazien aus Sizilien bezahlen die Kunden für eine Kugel der grünen Nuss 1,20 Euro. „Je nach Ernte steigt der Preis“, verrät Longu. Vanille und Schokolade gehörten nach wie vor zu den beliebtesten Eissorten der Kunden. Die Sorten Nutella und Snickers seien vor allem bei den Kindern beliebt.

Iryna und Massimiliano Longu vom Rialto mit ihrer Tochter Martina, die eine Kugel Nutella-Eis genießt. | Bild: Ferdinand Harich

Eiscafé Vivaldi

„Das Wetter hat uns schon ein bisschen beeinträchtigt“, meint Domenico Baracotti vom Eiscafé Vivaldi. Durch den Regen habe man die Außenterrasse nicht mitbenutzen können. Auch das Vivaldi erweitert sein Sortiment jedes Jahr durch neue Sorten. „Limette mit frischer Minze ist zur Zeit das beliebteste Eis“, erklärt er. Die Kinder seien vor allem vom frisch hinzugekommenen Dino-Becher begeistert. Die Kundschaft des Vivaldi bezahlt pro Kugel Eis einen Euro. Der Chef bringe es einfach nicht übers Herz, mehr zu verlangen, so Baracotti.