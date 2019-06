Seine Rückkehr nach Donaueschingen war immer ein deutliches Zeichen dafür, dass die warme Jahreszeit begonnen hat. Seit Anfang der 2000er-Jahre kennen die Donaueschinger den italienischen Kellner Pasquale Bruno, sein Arbeitsplatz war das Eiscafé Vivaldi am Hanselbrunnenplatz. Doch in den vergangenen drei Jahren ist er nicht mehr äußerst geschickt mit seinem Tablett zwischen den vielen Stühlen und Tischen im Außenbereich des Cafés hin- und hergewetzt, hat Bestellungen aufgenommen oder die Rechnung gebracht. „Wo ist er nur“?, fragten sich die Stammgäste.

Bild: SK-Archiv

„Bin ich denn so wichtig, dass meine Rückkehr in der Zeitung stehen muss?“, fragt der 52-Jährige. Wichtig vielleicht nicht, lieber Pasquale, aber dafür beliebt. Und so erzählt er, dass er zwei Jahre lang einen Freund als Kellner unterstützte, der in Spaichingen ein Eiscafé aufgemacht hat.

Bild: SK-Archiv/Nicholson Graham

In der Stadt arbeitete er bereits vor seiner Donaueschinger Zeit. Und einen Sommer blieb er komplett in seiner Heimatstadt Sapri, einer italienischen Gemeinde mit knapp 7000 Einwohnern in der Provinz Salerno in der Region Kampanien.

Dort ist Pasquale mit zwölf Geschwistern aufgewachsen, dort leben auch noch die meisten Familienmitglieder samt „Mama“. In seinem Geburtsort hat es Pasquale zu etwas gebracht, das Udo Jürgens in seinem Lied „Griechischer Wein“ so schön besingt: „Und das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück“ – ein Häuschen. Das hat einen großen Garten „und da gibt es immer was zu tun“, erzählt er.

Bild: SK-Archiv/Nicholson Graham

Dass Wiedersehen Freude macht, hat der Italiener sofort nach seiner Rückkehr erfahren. „Die Stammgäste haben mich schon auf meine dreijährige Abwesenheit angesprochen“, berichtet er. Von den meisten wusste er noch den Namen und wenn ihm jemand ein „wie immer“ zuruft, dann hat er nach wie vor gespeichert, welchen Eisbecher der Kunde auslöffeln möchte.

Er kennt die Namen und Vorlieben seiner Stammgäste genau und so kennen ihn die Donaueschinger, Pasquale, der flinke Kellner im Eiscafé Vivaldi. Doch schon beim Nachnamen müssen die meisten passen. | Bild: Sylvia Saverino-Vollmer

Wie ist es dazu gekommen, dass Pasquale fast schon Kultstatus in Donaueschingen genießt? Das hängt mit seinem sympathischen Auftreten und seiner Aufmerksamkeit zusammen. Die Vivaldi-Besucher spüren: Da macht einer seinen Job mit ganz viel Herzblut, seine Freundlichkeit ist nicht angelernt oder gar aufgesetzt, sie ist authentisch. Es sind die kleinen Aufmerksamkeiten, die eine gute Servicekraft ausmachen. Wenn zum Beispiel ein Gast mit Hund auftaucht, dann darf der sicher sein, dass sein vierbeiniger Freund einen Wassernapf gereicht bekommt.

Bis Sommerende können die Donaueschinger sich darauf verlassen, von Pasquale wieder ihr Bananeneis oder den Latte Macchiato serviert zu bekommen, dann geht‘s den kalten deutschen Winter über wieder zurück in die wärmere Heimat. Kommt der beliebte Italiener 2020 wieder? „Natürlich“, sagt er, „Donaueschingen ist mir doch zur zweiten Heimat geworden.“