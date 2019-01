von Jürgen Müller

Vor 35 Jahren hat Roland Ketterer den von seinem Urgroßvater Mathäus 1850 als Schlosserei ins Leben gerufenen Betrieb von seinem Vater Mathäus übernommen. Jetzt zieht sich der 61-jährige Handwerker mit Leib und Seele etwas überraschend zurück, um sich nach eigenen Aussagen, ganz seinem Hobby widmen zu können.

Engagement begann vor mehr als zehn Jahren

Allerdings ist dieses Hobby weder sportlicher noch gesellschaftlicher Natur: Seit mehr als zehn Jahren engagiert sich der Gas- und Wasserinstallateurmeister bei Trinkwasserprojekten in Afrika, genauer gesagt im Südwesten Tansanias.

Verein mit mehr als 130 Unterstützern

2013 gründete der Pfohrener zusammen mit fünf Mitstreitern den Verein „Elimu4Afrika“ und ist seitdem als Vorsitzender die treibende Kraft. Inzwischen unterstützen mehr als 130 Mitglieder und zahlreiche Sponsoren das soziale Engagement.

Die Arbeiten an der Gewerbeschule für Trinkwasser- und Solartechnik in Chala in Tansania durch einheimische Kräfte geht in die entscheidende Phase. Roland Ketterer will in diesem Jahr die Installation einer modernen Kläranlage begleiten. | Bild: Verein Elimu4Afrika

Gewerbeschule in Tansania als aktuelles Projekt

Unter dem Motto "Hilfe zur Selbsthilfe" ist das jüngste Projekt der Bau einer Gewerbeschule in der 10 000-Einwohner-Stadt Chala, in der im Endausbau bis zu 150 Mädchen und Jungen zum Installateur für Wasser und Solar ausgebildet werden können.

Mehrfache Einsätze in Tansania

„Ich möchte mich ganz darauf konzentrieren, zumal die Arbeiten in eine entscheidende Phase gehen“, betont Roland Ketterer. „Ich werde in diesem Jahr mehrere Male über einen längeren Zeitraum vor Ort sein und den Aufbau einer modernen Kläranlage in der Schule durch heimische Arbeitskräfte betreuen.“

Nachfolge ist schon geklärt

In seinem Handwerksbetrieb, der sich seit 15 Jahren auf den Bau und die Sanierung von Bädern, regenerativen Heizungssystemen und Photovoltaikanlagen konzentriert, hat Roland Ketterer rechtzeitig die Weichen für einen eventuellen Ausstieg gestellt.

Erfahrener Mitarbeiter übernimmt Betrieb

Michael Amma, der seit mehr als 20 Jahren im Geschäft ist, 1999/2000 seinen Meister machte und vor sechs Jahren als Geschäftsführer einstieg, übernimmt seit diesem Jahr die alleinige Verantwortung für den Betrieb und die momentan elf Mitarbeiter – auch als neuer Inhaber. Ein Glücksfall für jedes Unternehmen. „Michael hat den Laden schon in den letzten Jahren geschmissen, als ich unterwegs war“, so Ketterer. „Ich bin ganz sicher, dass er das Unternehmen in meinem Sinne weiter führt.“ Der Ex-Chef wird allerdings für eine Übergangszeit laufende Objekte weiter betreuen.

Langjähriges Interesse an Afrika

Schon immer hat sich Roland Ketterer zum afrikanischen Kontinent hingezogen gefühlt und der in Tansania verbreiteten Weisheit „Antworte dem, der dich ruft“, fühlte er sich von Anfang an verbunden.

Pfarrer vermittelte entscheidenden Kontakt

Der endgültige Anstoß für sein Engagement in Afrika kam über den damaligen Pfarrer Stefan Bäumle zustande, der seinem Amtsbruder Anselmo Kashatila in Rom begegnete. Er lud den Geistlichen aus dem tansanischen Bistum Sumbawanga nach Pfohren ein und stellte den Kontakt zur Familie Ketterer her. Das war der Auftakt zu zahlreichen Hilfsaktionen.

Bedarf an Installateuren ist groß

„In der Region gibt es zwar Maurer, Mechaniker und Elektriker, aber kaum Handwerker, die sich mit Trinkwasser auskennen“, erinnert sich Roland Ketterer an die Anfänge. Noch vor der Gründung des Vereins errichtete der Handwerksmeister den ersten Trinkwasserbrunnen Chalas.

Roland Ketterer schon 2011 mit Landespreis ausgezeichnet

Damit aber nicht genug: Um die elektrische Versorgung der Brunnen zu gewährleisten, installierte der gelernte Solarteur entsprechende Solarmodule. Für dieses wegweisende Projekt bekam der Unternehmer 2011 den LEA-Mittelstandspreis (Leistung, Engagement, Anerkennung) für soziale Verantwortung in Baden Württemberg.

Neue Gewerbschule ensteht gerade

Die neue Gewerbeschule ist ein ganz anderes Kaliber: Von den insgesamt 300 000 veranschlagten Euro sind inzwischen 160 000 verbaut und dabei ist viel Schweiß geflossen. Sobald die Gebäude fertig sind, werden die ersten 50 Mädchen und Jungen ausgebildet.

Als Anschub Unterricht von deutschen Experten

Der Unterricht soll mit deutschen Lehrkräften – Handwerksmeister und Gewerbeschullehrer – ins Rollen gebracht werden und parallel dazu sollen Einheimische eingelernt werden. „Ende des Monats werden ich zusammen mit Frieder Milse nach Tansania fliegen und wir werden uns vor Ort ein Bild vom Baufortgang machen“, freut sich der umtriebige Frührentner.

