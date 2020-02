Im Schwarzwald-Baar-Kreis kursiert der Norovirus. Vor allem Villingen-Schwenningen ist betroffen, dort sind fünf Kindergärten und zwei Schulen betroffen. In Donaueschingen, so hat ein Rundruf bei den städtischen und konfessionellen Kindergärten ergeben, fehlen einige Kinder aufgrund von Grippe und Magenbeschwerden, doch alles bewege sich im für die Jahreszeit normalen Rahmen. Auch Landratsamtssprecherin Heike Frank gibt Entwarnung. Sie stellt fest: „Es gibt kein erhöhtes Geschehen.“

Die Hände immer sorgfältig mit Wasser und Seife waschen

Und damit das so bleibt, empfiehlt das Gesundheitsamt eine Reihe von Präventionsmaßnahmen. Am wichtigsten: Die Hände immer sorgfältig mit Wasser und Seife waschen, insbesondere nach jedem Toilettengang sowie vor der Zubereitung von Speisen und vor dem Essen. Die Hände anschließend sorgfältig mit einem sauberen Tuch abtrocknen. Dadurch wird verhindert, dass Krankheitserreger aus dem Darm über verunreinigte Hände in den Mund gelangen. Und: Es gilt nach Möglichkeit, den direkten Kontakt mit Erkrankten bis zwei Tage nach Abklingen der Krankheitszeichen zu vermeiden.

Die Noroviren nisten sich im Darm ein und sorgen für starke Durchfälle und heftiges Erbrechen. Aber damit nicht genug, häufig treten bei Infektionen mit Noroviren Begleiterscheinungen wie Bauchkrämpfe, Kopf- und Muskelschmerzen auf. Vor allem dort, wo viele Menschen aufeinander treffen, hat der Erreger leichtes Spiel. Das gilt insbesondere auch für Krankenhäuser und Gemeinschaftsunterkünfte jeglicher Art.

Betroffene sollten möglichst viel trinken

Betroffenen wird empfohlen, das Bett zu hüten und viel zu trinken, denn die anhaltenden Durchfälle entziehen dem Körper Wasser und Elektrolyte. Befolgt man diese Ratschläge, ist man zumeist schon innerhalb weniger Tagen wieder auf dem Damm. Aber gerade nach dem Abklingen der Symptome ist es sehr wichtig, verstärkt auf die Hygiene zu achten, da der Körper immer noch Noroviren ausscheidet. Sofern die Möglichkeit besteht, sollte man bis zu zwei Wochen nach der Genesung eine eigene Toilette benutzen und sich anschließend gründlich die Hände waschen.