von SK

Ein Anruf bei Senioren, der die Absicht hat, von ihnen Geld zu ergaunern. Die sogenannte Enkeltrickmasche wird von Betrügern immer häufiger benutzt.

Fünf Anrufe in der Gegend

So auch am Mittwoch, 27. März, in Donaueschingen und Brigachtal. Wie die Polizei mitteilt, sei es bei keinem der fünf Anrufe zu einer Geldübergabe gekommen. In allen der Polizei mitgeteilten Fällen, habe die angebliche Enkel- oder Schwiegertochter bei den Senioren angerufen und angegeben, dass sie in einer "misslichen Lage" sei und dringend Bargeld benötige. Nachdem die angerufenen Opfer in ein Gespräch verwickelt wurden, kam schnell die Forderung nach Bargeld im fünfstelligen Bereich. Zwei der Angerufenen begaben sich sogar zu einer Bank und hoben das verlangte Geld ab. Wie auch in den anderen drei Fällen wurde allerdings noch rechtzeitig die Polizei informiert, die sofort die entsprechenden Ermittlungen einleitete.

Gauner versuchen weiter ihr Glück

Trotz der immer wieder in Presse und Medien veröffentlichten Warnhinweise vor dieser und ähnlich gelagerten Betrugsmaschen versuchen die Gauner nach wie vor vor allem bei älternen Personen ihr Glück.

Die Vorgehensweise

Die ist dabei immer ähnlich: Der "Enkel" ruft an und gibt vor, sich in einer finanziellen Notlage zu befinden. Erklärt sich das Opfer bereit, ihm finanziell zu helfen, ruft der vermeintliche Enkel erneut an und gibt an verhindert zu sein und das Geld nicht holen zu können. Daraufhin wird vorgeschlagen, einen Freund oder eine Freundin vorbei zu schicken, der das Geld holen soll.

Worauf zu achten ist

So erfolgreich dieses betrügerische Vorgehen bei älteren Menschen auch ist, so einfach ist es auch sich dagegen zur Wehr zu setzen:

Lassen Sie sich nie darauf ein, Geld an fremde Personen oder angebliche Bekannte auszuhändigen. Stellen Sie Rückfragen am Telefon, deren Antwort nur die vermeintlich anrufende Person kennt. Notieren Sie sich die Nummer des Anrufers und setzen Sie sich mit Ihrer zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung. Sensibilisiseren sie ihre Verwandten / Eltern informieren sie diese über die Vorgehensweise der Betrüger. Treffen Sie Vereinbarungen für Notfälle um keine Angriffsfläche für derartige Betrugsversuche zu bieten.

Vorkommnisse und Hinweise können Sie jederzeit der Polizei unter 110 melden oder persönlich bei Ihrem Revier. Weitere Informationen erhalten sie bei ihrem Revier, der polizeilichen Kriminalprävention oder unter https://praevention.polizei-bw.de im Netz, hier auch zu anderen Themen.