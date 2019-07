Sechstklässler des Fürstenberg-Gymnasiums haben die Reading Aloud-Competition, den Vergleich im Vorlesen, im Fach Englisch absolviert. In der Finalrunde des Vorlesewettbewerbs konkurrierten zehn Klassensieger um den Siegerpokal der Schule. Deniz Keles konnte die Jury schlussendlich überzeugen.

Die Teilnehmer des Schulentscheids der Reading Aloud Competition (von links): hinten Artina Cocaj, Dominik Kamens, Henri Sauser, David Lang, Leah Eberlein, Franziska Haiz; vorne Lena Holder, Deniz Kelez, Fiona Löffler. | Bild: Leonie Bäurer

In der Vorrunde des Wettbewerbs wurden in den einzelnen Klassen die jeweils besten Vorleser gekürt. Die zehn Sechstklässler traten schließlich zum Schulfinale gegeneinander an. Zunächst haben die Schülerinnen und Schüler einen Textausschnitt aus J.K. Rowling bekanntem Roman „Harry Potter and the Philosopher‘s Stone“ vorgelesen, den sie zu Hause vorbereiten konnten. Die Auswahl der fünf Finalisten fiel der Jury um die Kursstufenschülerinnen Sophia Hoang und Hannah Schedler, Vorjahressieger Josua Rümenapp und Englischlehrerin Carolin Hermle nicht leicht.

Fünf Minuten für ein Harry Potter-Stück

In der Endrunde hatten die Teilnehmer fünf Minuten Vorbereitungszeit auf einen ihnen unbekannten Auszug aus dem Harry Potter-Roman. Mit ihrer guten Aussprache und dem lebendigen Vortrag setzte sich am Ende Deniz Keles verdient durch. Auf den weiteren Plätzen folgten Lena Holder und Leah Eberlein. Alle Preisträgerinnen durften sich über Medaillen, fremdsprachliche Spiele sowie Buchpreise freuen.

Wettbewerb seit dem Schuljahr 2015/2016

„Mit der Reading Aloud-Competition spornen wir die Kinder an, ihre Aussprache im Englischen zu verbessern“, so Englischlehrerin Leonie Bäurer, die zusammen mit ihrer Kollegin Carolin Hermle den Wettbewerb am Fürstenberg-Gymnasium in diesem Schuljahr organisiert hatte. Auch die frühzeitige Beschäftigung mit fremdsprachlicher Literatur werde so auf unterhaltsame Weise angestoßen. Der Englisch-Vorlesewettbewerb wird seit dem Schuljahr 2015/2016 am Fürstenberg-Gymnasium ausgerichtet.