von SK

Der Biker war mit einer gelb-orangen Enduro von Donaueschingen in Richtung Grüningen unterwegs. In einer Linkskurve bei der Kaserne fuhr er nicht weit genug rechts und streifte in der Folge den entgegenkommenden Ford Kuga eines 48-jährigen Mannes. Ohne sich um den Schaden von rund 500 Euro zu kümmern, flüchtete der Motorradfahrer. Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen unter der Nummer 07 71/83 78 30 entgegen.