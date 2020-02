Die Stadtverwaltung Donaueschingen empfiehlt, dass die Schüler der städtischen Schulen sowie die Kinder der Kindertagesstätten der Stadt Donaueschingen am Montag, 10. Februar, aufgrund der hohen Gefährdungslage durch den schweren Sturm zu Hause zu bleiben und sich nicht auf den Weg zur Schule beziehungsweise zur Kindertagesstätte zu begeben. Eine Notbetreuung vor Ort wird gewährleistet sein.

Für die weiterführenden Schulen wurden bereits gegen 17 Uhr darauf hingewiesen, dass die Eltern selbst entscheiden sollen, ob sie die Schüler in die Schule schicken.

Gegen 21 Uhr erging dann in Abstimmung mit Landrat Sven Hinterseh, OB Jürgen Roth aus Villingen-Schwenningen, Bürgermeister Severin Graf und den Schulleitern der weiterführenden Schulden in Donaueschingen die Entscheidung, den Eltern aufgrund der Gefahrenlage die Empfehlung auszusprechen, die Schüler am Montag nicht zur Schule zu schicken.