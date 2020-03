Es geht nicht darum, einen Schuldigen zu finden. Auch wollen die Eltern niemand anklagen. Doch die Lehrerversorgung bereitet ihnen große Sorgen und die Elternvertreter wollen da einen Weg herausfinden. Wer soll die Kinder unterrichten? Wer soll sie fit machen für die Zukunft? Und wie können die Lehrer die vakanten Stellen überhaupt noch kompensieren? Das sind Fragen, die nicht nur den Gesamtelternbeirat der Donaueschinger Schulen beschäftigen, sondern auch des ganzen Städtedreicks. Die Interessen von über 5000 Schüler werden so in einem großen Einzugsgebiet gebündelt. Darunter sind mit der Heinrich-Feurstein-Schule und der Karl-Wacker-Schule auch zwei Sonderpädagogische Bildungs– und Beratungszentren (SBBZ), wo die Situation besonders prekär ist.

Von der Karl-Wacker-Schule wird das Angebot der pferdegestützten Pädagogik gerne angenommen: Collin hat großen Spaß am Reiten und Ringe werfen. Rechts Pädagogin Marianne Stelzl, die gemeinsam mit ihrem Mann Peter mit Tieren und Menschen arbeitet. | Bild: Simon, Guy

„Diese Schulen machen, so gebeutelt sie auch sein wollen, einen guten Job“, erklärt Ramon Vogelbacher, Vorsitzende des Gesamtelternbeirates Donaueschingen, der es wichtig ist, nicht nur für die großen Gymnasien mit 800 Schülern zu kämpfen, sondern auch für kleine Bildungseinrichtungen, an denen nur 80 Schüler unterrichtet werden. Grundschulen, an denen die Kinder einen Tag zuhause bleiben müssen, damit die verbliebenen Lehrkräfte überhaupt noch die restlichen Klassen unterrichten können. Ständig neue Stundenpläne, um irgendwelche Ausfälle kompensieren zu können. Oder Eltern, die in die Bresche springen, damit die Schüler auch außerhalb des Unterrichtes betreut werden können.

Eltern können das wenig nachvollziehen

All das kennen die Elternvertreter. Doch nachvollziehbar sei es noch lange nicht, denn man könne doch jetzt schon errechnen, wie viele Kinder in fünf, sechs Jahren in die Schule kommen und entsprechend planen. Und wenn dann eine ausgebildete Lehrkraft lieber in Freiburg an der Kasse eines Discounters sitzen würde, als im ländlichen Raum ihren Nachwuchs zu unterrichten, dann haben Eltern dafür wenig Verständnis.

An der Karl-Wacker-Schule springen die Eltern selbst ein

Der Blick an die Karl-Wacker-Schule zeigt, dass vieles vor Ort unternommen wurde. „Die Rektorin Claudia Knab hat jetzt zwei große Bewerbungsrunden hinter sich, gemeldet hat sich keiner“, sagt die Elternbeiratsvorsitzende Carmen Heinemann-Bents. Und das, obwohl die Schule mittlerweile auch durch Werbung und Banner auf sich aufmerksam macht. Mittlerweile sei die Lehrerversorgung so schlecht, dass die Eltern selbst Angebote übernehmen, um die Betreuung zu gewährleisten und damit der Schulunterricht aufrecht erhalten werden kann.

Peter Stelzl leitet an der Karl-Wacker-Schule die Veeharfen-AG. Das Projekt wird vom Förderverein finanziert, durch den die Eltern auch weitere Projekte initiiert haben. Bild: Karl-Wacker-Schule | Bild: Karl-Wacker-Schule

„Der Stundenplan ist bei allen Schülern bereits reduziert worden und es wird aktuell überlegt, das noch einmal zu machen“, erklärt Heinemann-Bents. Arbeitsverträge für Quereinsteiger wären so unattraktiv, dass Interessierte durchaus auch in die freie Wirtschaft abwandern würden. Und wenn dann ein junger Mensch in Richtung Sonderpädagogik möchte und auch schon mit einem Praktikum sein Talent unter Beweis gestellt habe, dann stünde zwischen ihm und dem Studium auch noch ein Numerus Clausus. Da ist das Unverständnis groß. „Begründet wird das damit, dass es nicht die Kapazitäten für mehr Studenten gibt“, sagt Heinemann-Bents. Und auch diese Begründung vergrößert das Unverständnis eher noch.

Mehr Lehrer sollen den ländlichen Raum kennenlernen

Doch wie bekommt man die Lehrer nun in den ländlichen Raum und zeigt ihnen, dass es doch eine Alternative zum Unterrichten in der Stadt sein könnte? „Man könnte die Praxisphase gezielt in den ländlichen Raum verlegen“, so die Forderung der Elternvertreter. Dass die zukünftigen Lehrer auch etwas anderes kennenlernen als Freiburg, Tübingen oder Heidelberg. „Man muss den Studierenden auch die Möglichkeit geben, das Leben hier kennenzulernen“, erklärt Vogelbacher. Kleine Dorfschulen wären beispielsweise ein schöner Start ins Berufsleben und man hätte enorme Möglichkeiten, das Schicksal junger Menschen zu ändern.

Martina Braun

„Der ländliche Raum in Baden-Württemberg ist nicht abgehängt. Und wenn es darauf ankommt, sind die Leute hier füreinander da“, sagt die Landtagsabgeordnete Martina Braun. Vielleicht werde das neue Seminar für Sonderpädagogik, das in Rottweil geplant ist, den zukünftigen Lehrern zeigen: „So übel ist es hier gar nicht“, sagt Braun. Doch nicht nur in diesem Bereich, sondern auch bei den Grundschullehrern sei dieses Kennenlernen der Region wichtig: „Wir können uns hier überhaupt nicht beklagen. Wir haben alles“, sagt Vogelbacher. Viele kleine Stellschrauben gebe es. Die neueste Idee: Gleich an den Hochschulen nach potenziellen Bewerbern suchen oder besser noch auf Bildungsmessen den Beruf schmackhaft machen. „Früher war Lehrer doch ein angesehener Beruf“, so Braun.