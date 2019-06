Die Grundschule Pfohren/Aasen hat in den vergangenen Jahren einen musikalischen Schwerpunkt entwickelt. Mit ihrem engagierten Kollegium mit sechs Pädagogen setzt Schulleiterin Susanne Schulz mit der kleinen Dorfschule im ländlichen Raum damit Maßstäbe. Davon profitieren nicht nur die Buben und Mädchen der Klassen 1 bis 4. Auch die Eltern und die Einwohner schätzen die besonderen Angebote und Veranstaltungen der Schule.

Ein Glanzlicht ist der musikalische Abend im Mai zur Begrüßung des Frühlings. Auch in diesem Jahr war die Veranstaltung in der Pfohrener Bürgerhalle wieder sehr gut besucht. Vor hundert Eltern, Großeltern und Geschwistern bot der Schulchor unter Leitung von Grundschullehrerin Isolde Gühna Frühlingslieder und Gedichte und führte unter viel Beifall das Singspiel „Till Eulenspiegel“ von Günther Kretzschmar auf. Dabei kamen auch die Buben und Mädchen der beiden Flötengruppen und die Akkordeongruppe zum Auftritt. Die Eulen und Meerkatzen, die Till Eulenspiegel (beziehungsweise engagierte Mütter) statt Brot gebacken hatte, wurden später bei der Sektrunde, zu dem der Elternbeirat eingeladen hatte, mit Genuss verzehrt.

Nicht weniger begeisterte Schüler wie Lehrer aus Pfohren und Aasen der Spiel- und Sporttag mit einer Spieleolympiade, die in diesem Jahr noch mit einem Cajon-Workshop angereichert wurde. Mit Matthias Philipzen, Dozent für Percussions an der Musikhochschule Würzburg, entdeckten die Buben und Mädchen beim spielerischen Lernen, wie man mit Rhythmusinstrumenten wie Cajon, Pandero oder Rasseln umgeht.

Nachmittags gab es eine Fortbildung für die Pädagogen, die die Erfahrungen aus dem Cajon-Workshop künftig in ihrem im Unterricht umsetzen wollen. An den zwölf Stationen der Spieleolympiade ging es unter anderem um Kegeln, Tauziehen, Sackhüpfen und Dosenwerfen. „Das sind Wettbewerbe ohne Sieger, die einfach Spaß machen, Gemeinschaft erfahren lassen und bei denen man ganz locker zu verlieren lernt“, sagt Schulleiterin Susanne Schulz. Und schließlich sei auch für Kinder auf dem Land heute Bewegung immer gut.

Ganz andere Erfahrungen bringt der Cajon-Workshop. Das kastenförmige Rhythmusinstrument, auf dem man auch noch bequem sitzen kann, lässt sich auch von Kindern leicht handhaben. Insbesondere bei so einer professionellen wie liebevollen Anleitung durch Matthias Philipzen stellen sich schnell ganz neue Körpererfahrungen von Spüren, Fühlen und Hören ein. „Solche Aktionstage bleiben in Erinnerung“, sagt Susanne Schulz. Sie unterstreicht den pädagogischen Aspekt dieser Aktionen und wie dieser gemeinsame Erlebnistag die Grundschulkinder aus Aasen und Pfohren einander näher bringt.

Der „Musikalische Abend“ und der Cajon-Workshop sind aber nur der Auftakt zu weiteren musikalischen Veranstaltungen wie einem Opernworkshop, dem Auftritt vom Ensemble Qui Vento mit „Peter und der Wolf“, der Gestaltung des Fredericktags mit Herbstliedern oder die Weihnachtsandacht. Zudem wird auch im Unterricht traditionelles Liedgut weitergegeben, betont die Schuleiterin.

Möglich ist das an der „kleinen Dorfschule“ mit einem engagierten Kollegium mit mehreren Instrumentalistinnen, die mit Geige, Querflöte oder am Klavier begleiten.

Schul-Geschichte

An der Grundschule Pfohren/Aasen werden derzeit 121 Buben und Mädchen in den Klassen 1 bis 4 unterrichtet, 78 in Pfohren und 43 in Aasen. Nachdem die Pläne zur Einrichtung einer Mittelpunktschule in Aasen gescheitert waren, stand diese Grundschule Mitte der 1970er-Jahre vor der Auflösung. Mit der Unterstützung zahlreicher junger Aasener Familien und der späteren Zusammenlegung mit der Grundschule Pfohren konnte dieser Unterrichtsstandort bis heute gesichert werden und zählt seitdem zur wichtigen Infrastruktur der Ortschaft. (ewk)