Michael Hefti war 17 Jahre alt, als er von einem schweren Schicksalsschlag getroffen wurde. Sein Vater erlitt einen Herzinfarkt und verstarb daran. Dieser Vorfall hat in Hefti etwas verändert. Fortan hat der heute 26-Jährige mit sogenannten Panikattacken zu kämpfen.

„Ich bekomme starke Brustschmerzen, mir wird schwindelig und ich kann direkt ins Krankenhaus“, erklärt Hefti. „Das ist wie ein Tunnelblick.“ Seit sechs Monaten lebt Hefti in Donaueschingen, zuvor war er in Zürich in der Schweiz zu Hause. Seit dem Tod seines Vaters sind die Panikattacken seine ständigen Begleiter. Sie erschweren den Alltag in vielerlei Hinsicht: „Es hat ausgereicht, wenn ich in der Zeitung etwas über einen Herzinfarkt las. Das kann eine Attacke auslösen. Auch wenn ich mich etwa mit meiner Frau streite.“

Richtig angefangen habe das Ganze etwa im Alter von 21 Jahren: „Ich habe eine Attacke bekommen, habe hyperventiliert und bin im Krankenhaus aufgewacht. Bei mir habe ich gewusst: Ich brauche Hilfe.“ Aber genau das ist ein Schritt, der nicht einfach fällt, mit dem viele hadern, die davon betroffen sind. Wie erklärt man den Mitmenschen, dass man aus irrrationalen Gründen plötzlich so starke Angst hat, dass nichts mehr geht? Noch dazu, wenn man über 95 Kilo wiegt und Kampfsport betreibt, wie Michael Hefti.

Im Alter von elf Jahren hat er damit angefangen und immer weitergemacht. Zuerst mit einem Schutzhelm, später dann auch ohne, Vollkontakt. Hefti trainiert für sogenannte K 1-Kämpfe. Dabei werden Techniken aus verschiedenen Sportarten miteinander kombiniert: Karate, Boxen, Muay Thai (Thai-Boxen), Taekwondo, Kickboxen und weitere. Beim Vollkontakt tragen die Kämpfer zwar Handschuhe, einen Kopfschutz gibt es nicht mehr. Seit Hefti sich verletzt hat, trainiert er lediglich, Kämpfe bestreitet er derzeit keine. Mittlerweile hilft ihm der Sport auch bei der Verarbeitung der Panik: „Am Anfang war das nicht der Fall. Wenn der Puls durch die Anstrengung hochgeht, dann ist das schwierig. Es fühlt sich an, wie bei einem Herzinfarkt und die Attacke kann kommen“, sagt Hefti. Besonders vor Kämpfen ist das der Fall: „Jeder Kampfsportler ist davor immer nervös. Wenn er etwas anderes behauptet, lügt er.“

Es sei wichtig, seinen Körper gut zu kennen, ihn spüren zu lernen: „Fitness und Ausdauer sind dann sehr gut für einen.“ Auch das passende Umfeld. Das hat Hefti mittlerweile: Mit Frau und zwei Kindern. „Die Familie hilft.“ Zuvor absolvierte Hefti eine Tour durch Psychiatrien. Er hat sich selbst eingewiesen, war drei Monate drin, kam raus und ging schließlich wieder hinein: „Knapp drei Jahre war ich nur in Psychiatrien unterwegs“, erklärt er. Der Job und die Wohnung sind bald weg. „Es gibt Menschen, die sagen es ließe sich heilen. Ich denke, man muss lernen, damit umzugehen“, erklärt der 26-Jährige. Viele Betroffene nehmen dagegen Medikamente. Hefti verzichtet darauf. „Ich will das nicht mehr. Als ich erstmals welche bekommen habe, schlief ich drei Tage durch.“ Die Nebenwirkungen seien ihm zu riskant, auch in Anbetracht seiner sportlichen Aktivität. „Ich habe genau ein Notfall-Medikament.“

Aber wieso geht er damit an die Öffentlichkeit? „Mir geht es darum, das öffentlich zu machen, weil es sicher viele Menschen gibt, die nicht den Mut haben, damit rauszukommen und sich Hilfe zu suchen. Dabei ist es wichtig, das nicht in sich hineinzufressen“, sagt Hefti. Für ihn seien die Hemmungen sehr hoch gewesen.

Treffen können die Panikattacken jeden: „Eine frühere Freundin hatte das. Ich habe sie damals nicht ernst genommen. Man muss es selbst erlebt haben. Das geht bis zum Gefühl, dass man keine Luft mehr bekommt.“

Auch wenn sich Michael Hefti bewusst ist, dass auf eine gute Phase wieder eine schwierige folgen kann – er ist zuversichtlich: „So gut wie jetzt ging es mir noch nie.“ Eine Behandlung brauche er im Moment nicht, könne das aber für die Zukunft nicht ausschließen. Das könne sich von Woche zu Woche ändern. Die Suche nach einem passenden Therapeuten sei dabei nicht einfach: „Ich habe lange gebraucht, bis ich einen passenden Psychologen gefunden habe. Den konnte ich auch an den Feiertagen anrufen“, sagt Hefti. Er ergänzt: „Ich habe aber auch schon welche kennengelernt, die nach der dritten Sitzung bereits Medikamente verabreichen wollen. Ohne mich überhaupt genau zu kennen.“

Wie viele Menschen in Deutschland von Panikattacken betroffen sind, weiß Hefti nicht. Nur über eines ist er sich sicher: „Die Dunkelziffer ist wesentlich höher. Nicht alle trauen sich, damit hervorzukommen.“ Mit seiner Geschichte will Hefti ermutigen, dass mehr Leute sich trauen.

Schweißgebadet, laut kreischend oder stumm vor Angst. Ja, wir haben Angst. Und trotzdem legen wir uns eine Schlange um den Hals, kriechen in einer dunklen Höhle herum oder gehen zur Blutspende. Begleiten Sie die SÜDKURIER-Volontäre bei ihrem Kampf gegen die Angst.

„Da sitzt dann buchstäblich eine Todesangst dahinter“

Matthias Holzapfel ist leitender Psychologe der Donaueschinger Mediclin-Klinik am Vogelsang. Im Gespräch erklärt er, was es mit Panikattacken auf sich hat

Herr Holzapfel, Angst ist ein natürliches Gefühl. Worin unterscheiden sich Panik-attacken davon?

Bei Panikattacken oder Angststörungen ist es generell so, dass die Angst entweder in unangemessenen Situationen auftritt, und/oder dass die Angst in der Intensität deutlich über das hinausgeht, was angemessen wäre.

Diese Attacken können auch körperliche Auswirkungen haben?

Es ist typisch für Panikattacken, dass der Körper sehr stark mitreagiert. Puls, Blutdruck, Schwitzen, Schwindelgefühle, manchmal macht die Verdauung Kapriolen. Das sind so die typischen Symptome, die eine sogenannte Panikstörung kennzeichnen. Das führt auch dazu, dass Betroffene das erst einmal fehlinterpretieren und das für eine Erkrankung, zum Beispiel für einen Herzinfarkt. Da sitzt dann buchstäblich eine Todesangst dahinter.

Kann solch eine Erkrankung jeden treffen?

Prinzipiell ja. Was die Ursachen betrifft ist das vielfältiger. Generell kann man sagen: Keine psychische Erkrankung fällt einfach so vom Himmel. Man kann davon ausgehen, dass es in den Lebensumständen, Beziehungen, Stressbelastungen Punkte gibt, die den Menschen in seiner Seele drücken. Wenn es zu einer Angststörung kommt, ist das etwas sehr Spezielles. Da entstehen dann oft teufelskreisartige Mechanismen. So was wie die Angst vor der Angst. Ein Mensch hat Stress am Arbeitsplatz und entwickelt dann einen hohen Puls. Dann wird aber der Puls plötzlich zu dem, wovor er Angst hat. Die Panikstörung braucht irgendwann nicht mehr die eigentliche Ursache.

Lässt sich das denn heilen oder muss ein Betroffener lernen, damit umzugehen?

Wenn eine Panikstörung mal bestanden hat, dann weiß man inzwischen auch, dass sie im Gehirn gewisse Spuren hinterlässt. Eine intensive Angst ist so ein starkes Gefühl, das Gehirn merkt sich das. Die Gefahr, dass es in einer entsprechenden Situation wieder anspringt ist gegeben. Das heißt aber nicht, dass ich mein Leben lang mit Panikstörungen rumlaufen muss. Sondern es gehört zu den psychischen Erkrankungen, die man sehr gut behandeln kann. Die statistisch auch am besten auf verhaltenstherapeutische Behandlung ansprechen. Auch ein wichtiger Punkt: Wenn die Menschen erkennen, dass die Panikstörung eigentlich völlig harmlos ist. Schlimm ist es eher dann, wenn die Menschen sagen: ‚Ich darf auf keinen Fall eine solche Erkrankung haben‘. Dann sind sie so verkrampft, dass sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es halt doch wieder auftritt.