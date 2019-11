von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Die Dinner Soiree mit musikalischem Programm ist ein neues Format des Öschberghofs. Was als klassische Musik angekündigt war, die ein Vier-Gänge-Menü begleitet, kam am vergangenen Samstag sehr gut an. 80 Gäste genossen das kulinarische Angebot bei klassischer Klaviermusik von Liszt, Debussy, Saint-Saens, Weissenberg, Schumann, Mendelssohn und Chopin.

Haiou Zhang, einer der gegenwärtig erfolgreichsten chinesischen Musiker überhaupt, bietet klassische Klaviermusik zu feinstem Essen im Öschberghof.

Die Werke wurden von einem der erfolgreichsten chinesischen Musiker der Gegenwart, dem Pianisten Haiou Zhang am Steinway-Flügel hingebungsvoll interpretiert.

Unter den Gästen waren auch drei SÜDKURIER-Leser, die jeweils zwei Karten für dieses besondere Erlebnis gewonnen hatten.

Martin Böhm, Günter Joos und Imke Pena genossen den besonderen Abend in seiner einmaligen Verbindung von Klassischer Musik und ausgesuchter Kulinarik mit großem Vergnügen.

Gute Unterhaltung am Tisch der SÜDKURIER-Gewinner beim Vier-Gang-Menü, das von klassischer Musik des Starpianisten Haiou Zhang begleitet wurde.

Am Sonntagnachmittag bietet Haiou Zhang im Rahmen einer Sonntags-Matinee noch einmal klassische Klaviermusik.

Die Köche Luca Salvador Ayllon und Heiko Kuwe sorgten mit ihren Kollegen im Hintergrund für die hervorragende Beköstigung der Besucher des Klassik-Abends im Öschberghof.