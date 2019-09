Politik hat im Leben von Martin Lienhard immer eine große Rolle gespielt. Der Vater war Stadtrat in Waldshut-Tiengen und so wuchs er in einem sehr diskussionsfreudigen Elternhaus auf. Eine Tradition, die er auch an seine drei Kinder weiter gegeben hat.

Aufgewachsen in Waldshut-Tiengen, führte ihn eine Postkarte nach Donaueschingen: Nach dem Studium der Geotechnik in Braunschweig, wo er auch seine Frau Edith kennengelernt hat, verschlug es die beiden nach Frankfurt. „In der Baubranche lief es damals nicht so toll, nur in Frankfurt boomte es“, erinnert sich Lienhard. Riesen Baugruben für Hochhäuser und die U-Bahn musste er dort berechnen. Eine spannende Sache. Doch der Boom hatte auch seinen Nachteil, steigende Mieten und die junge Familie mit drei Kindern musste immer weiter hinausziehen.

Im Familienurlaub auf Langeroge machte ihn der Vater aus eine Stellenanzeige von Mall in Pfohren aufmerksam: Lienhard schrieb eine Postkarte, sie sollten doch noch warten, er werde seine Bewerbung schicken, sobald er aus dem Urlaub zurück ist. Mit dem Job hat es geklappt, Lienhard ist Technischer Leiter und noch heute ist die Postkarte in seiner Personalakte zu finden.

Fußball beim SSC, Parrgemeinderat in St. Johann, die Kinder in der Eichendorffschule und im Fürstenberg-Gymnasium: Donaueschingen wurde für die Familie schnell zur Heimat. Und so war auch klar, dass Edith und Martin Lienhard hierbleiben werden, als die Kinder alle studieren gingen. Doch das Haus war zu groß. „Das haben wir lieber an eine Familie verkauft, die den ganzen Platz braucht.“

In einem Musterbeispiel für Nachverdichtung teilte Lienhard vom Grundstück ein Teil ab: ein Spitz, der bislang eher Urwald als Baugrund war. Ein kleines Häuschen fürs Alter, Solarthermie, Regenwasser für Waschmaschine und Toilette, Dachbegrünung – alles unter ökologischen Gesichtspunkten.

Und was in Frankfurt nicht möglich war, „Dort ist die Kommunalpolitik ja schon fast hessische Politik“, wurde hier möglich: 2004 Eintritt in die CDU, 2015 dann Vorsitzender des Stadtverbandes und nun Stadtrat. „Ich habe natürlich schon als CDU-Chef die Kommunalpolitik intensiv verfolgt“, sagt Lienhard, für den die schwarze Null und eine solide Haushaltspolitik wichtig sind. Daher hat er nicht mehr ganz das Gefühl eines Neulings, spannend ist es natürlich trotzdem.