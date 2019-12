Wenn Stephan und Carmen Vogel mit Herr und Frau Haas angesprochen werden, dann sind sie nicht verwundert. Sie reagieren. Und wenn die Beiden mit ihren Mitarbeitern das 100-jährige Bestehen feiern, dann ruft Stephan Vogel jeden einzeln namentlich nach vorne. Allerdings trägt bei ihm jeder den Nachnamen Haas. Denn für ihn sind sie alle eine Familie. Das zeigt sich auch darin, dass man in schlechten Zeiten auch mal zusammenhält.

Donaueschingen Hier wird Bürsten-Geschichte erlebbar Das könnte Sie auch interessieren

Heimat steht im Fokus

Zwar liegen die Ursprünge der Firma in Königsfeld, doch von Allmendshofen aus haben die Haas-Bürsten die Welt erobert – oder viel mehr die Putzkästen der Reiter. G‘macht im Schwarzwald ist das Motto der Firma.

Geworben wird mit Eschinger Tracht und mit vielem Regionalem. „Made in Germany lockt heute keinen mehr. Aber den Schwarzwald kennt jeder“, erklärt Stephan Vogel. Reiter leisten sich heute gerne eine Haas-Bürste für den Putzkasten oder gleich ein ganzes Set.

G‘macht im Schwarzwald: Mit Kim Spies in der Eschinger Tracht wirbt Haas international mit der Heimat. | Bild: Bürstenfabrik Haas

Das war nicht immer so

Denn die Ursprünge liegen in Königsfeld, wo Wilhelm Haas eine Sattlerei betriebt. 1945 kehrte er allerdings blind aus dem Krieg zurück. In Todtnau wurde er zum Bürstenbinder umgeschult. Ein Handwerk, das damals gerne von Blinden übernommen wurde. Anfangs wurden Bürsten aller Art gefertigt. Aber als sich die Brüder Wilhelm und Gerhard Anfang der 1970er Jahre trennten, wurden die Geschäftszweige aufgeteilt. Gerhard Haas fertigte in Stockach Haushaltsbürsten und Wilhelm Haas in Allmendshofen Werbebürsten und Pferdebürsten – letzteres damals allerdings in kleinerem Umfang.

Eckhard Vogel präsentiert die Haas-Bürsten auf internationalen Messen. | Bild: Bürstenfabrik Haas

Pferdebürsten mit Potenzial

Zwar hatte Wilhelm Haas elf Kinder, doch keines davon wollte den väterlichen Betrieb übernehmen und so verkaufte ihn der damals fast 80-Jährige Firmengründer 1984 an Eckehard Vogel. „Mein Vater hat damals Marktforschung betrieben und festgestellt, dass es großen Bedarf für Pferdebürsten gibt und dass dort Potenzial vorhanden ist“, blickt Sohn Stephan zurück. Während die Werbebürsten nur innerhalb von Teilen Europas vertrieben wurden, eroberte die Allmendshofer Firma mit den Pferdebürsten den Weltmarkt.

Donaueschingen Die Geschichte von Bürsten und Borsten Das könnte Sie auch interessieren

Die Haas-Familie hat gemeinsam schwere Zeiten überstanden und feiert auch gemeinsam den 100. Geburtstag der Bürstenfabrik, die Weltmarktführer ist. | Bild: Jakober, Stephanie

Konkurrenz aus Asien

Im Gegensatz zu der Haas-Familie war bei den Vogels die Nachfolge klar: Sohn Stephan wollte die Nachfolge antreten, übernahm 1990 die Leitung der Produktion, 1996 die Hälfte der Firma und 2000 die ganze Bürstenfabrik. Doch gerade in Zeiten, in denen mit „Geiz ist geil“ geworben wurde, hatte die Firma schwer zu kämpfen. „Der Markt wurde überschwemmt mit billigen Bürsten aus Asien“, erinnert sich Carmen Vogel und ihr Mann Stephan fügt hinzu: „Es wurde viel Geld für Prestigeobjekte wie beispielsweise die Reitkleidung ausgegeben, aber bei dem Rest gespart.“

Früher gab es bei Haas ein breites Sortiment Werbebürsten. Heute hat sich das Unternehmen auf Pferdebürsten spezialisiert. | Bild: Bürstenfabrik Haas

Zusammenhalt in schweren Zeiten

Es waren schwere Zeiten, doch die Haas-Familie hat damals zusammengehalten: Keiner der Mitarbeiter ging, auch wenn nicht sicher war, ob es überhaupt noch lange weitergehen würde. „Ich habe es nicht über das Herz gebracht, den Laden zuzumachen“, sagt Stephan Vogel, der sich seine Lebensversicherung auszahlen ließ und in die Firma steckte.

Dressurreiterin Uta Gräf lässt sich von Firmeninhaber Stephan Vogel die Herstellung der Bürsten erklären. | Bild: Bürstenfabrik Haas

Qualität setzt sich durch

Es war das klare Kontrastprogramm zu den Billigbürsten aus Asien, das letztendlich die Firma rettete: „Wir haben extrem an der Marke gearbeitet“, sagt Carmen Vogel. Anstatt die Produktionsstätte zu verlegen, wurde mit den Schwarzwald-Wurzeln geworben und die Region in den Fokus gestellt. Alle Materialen kommen aus der Nähe, die Bürsten werden komplett in Allmendshofen gefertigt und von dort aus in alle Welt verschickt. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle.

Eckhard Vogel, Antoinette Bagusat und Stephan Vogel. | Bild: Bürstenfabrik Haas

Man leistet sich heute wieder eine Haas und vielleicht sogar eine Diva? Die Bürste ist eine Erfindung von Stephan Haas. In der Mitte ein weiches Lammfell, außenrum reines Rosshaar – die perfekte Kombination, um das Pferd zu säubern, zu pflegen und ein schönes glänzendes Fell zu bekommen.