Einen Einbruchsdiebstahl an der Landesstraße 181 zwischen Wolterdingen und Tannheim meldet die Polizei. Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte einen neben der L 181 gelegenen Geräteschuppen aufgebrochen und einen Benzinrasenmäher, eine blaue Kombizange, einen Stromerzeuger und einenen Nusskasten entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Bereits die Woche zuvor war es an dem Schuppen zu einem Einbruchsversuch gekommen. Entwendet wurde in diesem ersten Fall jedoch nichts. Die Polizei Donaueschingen hofft unter der Nummer 07 71/83 78 30 auf Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen.