Donaueschingen vor 3 Stunden

Einbrecher suchen am Nachmittag ein Wohnhaus in der Klenkenreute heim

Unbekannte Täter sind am Donnerstag zwischen 15 und 18.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Klenkenreute eingedrungen. Sie hebelten ein Fenster des Wohngebäudes auf und kletterten ins Erdgeschoss.