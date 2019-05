Am Dienstagabend wurde die Entscheidung getroffen: Die Einbahnstraßen an der Stadtkirche und an der Moltkestraße werden aufgehoben. Nun geht es ganz schnell. Denn die Technischen Dienste haben schon damit begonnen, die Schilder abzubauen.

Donaueschingen Einbahnstraße ist bald Vergangenheit: So kam es zu der Entscheidung