von Rainer Bombardi

Eine ganz besondere Art der Verbindung zwischen Chala im Südwesten von Tansania und der katholischen Pfarrei Pfohren besteht ab Mitte Mai in der Form eines 1,50 Meter hohen Zifferblattes, das vor der Renovierung am Kirchturm der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer angebracht war. In Chala ziert das Zifferblatt wohl den Eingang der aktuell entstehenden Gewerbeschule. Deren Baufortschritt entwickelt sich nicht zuletzt dank der vielen fachlichen Hinweise des Pfohrener Sanitärmeisters Roland Ketterer, der Unterstützung durch den Entwicklungshilfeverein "Elimu 4 Afrika" und dank des Engagements der einheimischen Bevölkerung überaus positiv.

Georg Scherer fährt die Hilfsgüter aus seiner Lagerhalle. Konrad Schöndienst unterstützt ihn dabei.

Dann begannen Vereinsmitglieder unter der Leitung von Roland Ketterer, einen Schiffscontainer mit Hilfsgütern zu beladen, die sich in den vergangenen Monaten in der landwirtschaftlichen Halle von Georg Scherer anhäuften. An einem Freitag war es dann soweit. Einige Elimu-Mitglieder trafen sich und reihten Stück für Stück die Hilfsgüter in den riesigen Container ein. Alles ging Hand in Hand und man sah, dass es sich bei den Helfern um ein eingespieltes Team handelte: "Es ist wichtig, jeden Gegenstand sicher zu befestigen, damit die Waren nach einer eineinhalbmonatigen Schiffsreise sicher in Chala ankommen".

Günther Seeburger transportiert die Stühle zum Container, der auf die Reise nach Afrika geht.

Ketterer freut sich, ab Ende Mai in Chala dabei zu sein, wenn die Gewerbeschule eingerichtet wird und er sein Know-How in sanitären und technischen Fragen weitergeben kann. Während er von der Hilfsbereitschaft der Menschen in Tansania erzählt, transportiert Günther Seeburger in jeder Hand einen gepolsterten Stuhl in Richtung Container, im Hintergrund fährt Georg Scherer einen Gabelstapler mit diversen Computern und Bürostühlen. Konrad Schöndienst und Frieder Milse nehmen die Waren entgegen. Danach werden sie verstaut und befestigt. Obwohl es durchaus möglich ist, dass das eine oder andere noch einmal umgeräumt werden muss, ist die Stimmung unter den Helfenden bestens.

Schwerpunkt bei Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln

Der Schwerpunkt während der diesjährigen Schifffahrt liegt auf dem Transport von Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln für die neue Gewerbeschule in Chala. Darunter befinden sich 13 Computer, zahlreiche Schulbänke und Stühle, Schreibtische und weitere Büromöbel. Viel Raum nehmen auch Maschinen und Werkzeuge für den praktischen Unterricht ein. Stromgeneratoren, 130 Meter Material für Dachrinnen, diverse Alu-Fenster und vieles mehr ergänzen den Transport.

Günther Seeburger (links) und Georg Scherer räumen den Schiffcontainer ein.

"Einer unser wichtigsten Vorsätze ist es, dass wir ausschließlich hochwertiges Material nach Tansania transportieren. Defekte oder funktionsuntüchtige Waren sortieren wir bereits in Pfohren aus", betont Roland Ketterer. "Meist sind wir vier bis fünf Helfer, die einen Container beladen. Das genügt, damit wir uns nicht auf den Füßen herumstehen." In Tansania freut sich Ketterer über alle, die bereit sind, ihn während seinen Arbeiten eine Zeit lang zu unterstützen.

Zweite Heimat für Familie Ketterer

Für seine Ehefrau Birgit und vor allem für Roland Ketterer ist Tansania eine zweite Heimat geworden. "Ich bin über den Baufortschritt immer wieder aufs Neue erstaunt", lobte er die Bevölkerung in Chala, die seit langem die Bedeutung einer fundierten Ausbildung als Grundlage für einen besseren Lebensstandard erkennt. Zu den Projekten, die Roland Ketterer bereits vor der Vereinsgründung von "Elimu 4 Afrika" in Chala realisierte, zählt der Bau eines Trinkwasserbrunnens. Auch der Neukauf landwirtschaftlicher Geräte und die Reparatur eines Traktors zählen dazu. "Die Dankbarkeit und Herzlichkeit, mit der uns die Bevölkerung in Tansania empfängt, ist unbeschreiblich. Wer einmal dabei war, weiß um das Gefühl, das einem dabei wie ein warmer Schauer über den Rücken läuft." Ketterer ist immer wieder gerne Gast auf den schwarzen Kontinent. Wenn die Reise nicht so lange dauern würde, wäre er vermutlich noch öfter dort.