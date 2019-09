Sportlich verlief das Kalenderjahr für die im Sommer 2017 gegründeten Black Forest Hedgehogs sehr gut. In infrastrukturellen Fragen aber sind die Donaueschinger Flag-Footballer noch nicht vorangekommen. Die Suche nach einer geeigneten Spielstätte für das Hobbyteam geht weiter, und so ist das Reitstadion aktuell der Trainingsmittelpunkt. Da einige Neueinsteiger wieder abgesprungen sind, gehören fünf bis zwölf „Ei-Fänger“ zum harten Kern im aktuellen Team.

Football seit 1991

Football in Donaueschingen hat eine Tradition, die bis 1991 zurückreicht. Doch anders als die damaligen Danube Hammers, die sofort in den Ligabetrieb des American Football eingestiegen waren, sehen sich die Flag Footballer als reine Hobbymannschaft, die aus Spaß am Sport und der Sportart immer am Wochenende trainiert und sich über personellen Zuwachs freut. Anders als in anderen Sportarten gibt es im Flag-Football geschlechtergemischte Mannschaften, da der Sport körperlos betrieben wird. Auch im Donaueschinger Team spielen junge Frauen mit.

Auftritt bei Turnier in Walldorf

Anfang Juni hatten die Black Forest Hedgehogs ihren ersten großen Auftritt, der auch gleich einen internationalen Anstrich hatte. Bei einem Turnier in Walldorf trafen die Baaremer auf Teams aus Dänemark, den USA, Großbritannien und Spanien. Nationen, in denen der Flag-Football eine weitaus größere Rolle als in Deutschland spielt, wo es in Baden-Württemberg nur sechs, sieben Konkurrenten für die Schwarzwald-Igel gibt. Immerhin sprang ein Sieg gegen ein dänisches Team heraus, sodass der zunächst befürchtete letzte Platz unter 46 Mannschaften schnell kein Thema mehr war. „Wir sind gegen Teams angetreten, die teilweise unter Profibedingungen spielen, trainieren und ausgerüstet werden“, sagt Daniel Brill vom Team. Schon die Teilnahme an diesem in Europa größten Turnier war für die Donaueschinger ein Erfolg, auch wenn die Baaremer alle Kosten des Events über zwei Tage selbst tragen musten.

Fünf gegen fünf

Die Donaueschinger Flag-Footballer, die im Spielmodus Fünf gegen Fünf spielen, wollen sich langfristig etablieren. Nachwuchs ist immer willkommen, zumal ein Einstieg für Interessenten kaum Kosten verursacht. Helm und Schutzpolster, wie American Football, sind nicht nötig.

Aktuell umfasst das Team hauptsächlich Spieler, die in Donaueschingen wohnen oder einen Bezug zur Stadt haben. Deshalb sei auch, anders als bei den damaligen Danube Hammers, die nach Schwenningen umgezogen sind, ein Standortwechsel kein Thema. Eine feste Spielstätte wäre besonders hilfreich. „Trotz intensiver Suche hat sich bei uns niemand gemeldet und es wurde uns auch nichts angeboten“, ergänzt Brill. Bedenken, die Footballer könnten die Plätze zerstören, wischt Brill vom Tisch. „Wir beanspruchen den Rasen nicht anders als andere Rasensportarten. Schon das körperlose Kontaktspiel gibt es keine Beeinträchtigungen am Untergrund“, fügt Brill an. Das sei auch ein Grund, warum es bisher nie Verletzungen gab und alle Enthusiasten weiterhin das Ei werfen und fangen wollen.

Freundschaftsspiele gibt es noch nicht

Einen Nachteil hat das „heimatlose“ Dasein der Flag-Footballer indes doch. Da es keine Umkleidekabinen gibt, können die Donaueschinger auch keine Freundschaftsspiele auf der Baar ausrichten. Diese allerdings wären wünschenswert, um den Sport einer noch größeren Basis bekannt zu machen und auch Nachwuchs zu gewinnen. Den Spaß lässt sich das Dutzend Flag-Footballer dennoch nicht verderben. „Wir hoffen weiterhin auf Interessenten, die einfach einmal hereinschnuppern wollen. Der Spaß kommt dann ganz von allein“, so Brill. Die ersten Turniererfahrungen haben schon jetzt für kleinere Kurskorrekturen im Training geführt. Zudem seien die Schwarzwald-Igel ein Pool aus Sportlern, die mit ihrer lockeren Art die Integration von Neueinsteigern nur erleichtern.