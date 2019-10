von Anita Reichart und Stephanie Jakober

Marita Gutenkunst und Achim Durler kennen das Erfolgsrezept genau: „Man nehme eine große Prise Zielstrebigkeit, ein hohes Maß an Verantwortungsgefühl und einen Schuss Gerechtigkeitssinn. Gepaart mit Fleiß und Redlichkeit ergibt dies den Menschen und Kommunalpolitiker Reinhard Müller.“ Und die beiden müssen es ja wissen, schließlich waren sie lange Stellvertreter des Wolterdinger Ortsvorstehers, der auf eine beeindruckende Leistung zurückblicken kann.

Offizieller Teil startet verspätet

25 Jahre Ortschaftsrat, 20 Jahre Ortsvorsteher, 20 Jahre Gemeinderat: Wenige Tage nach seinem 70. Geburtstag konnte Reinhard Müller diese beachtliche Leistung feiern. Gemeinsam mit 200 geladenen Gästen in der Festhalle seines Wolterdingen. Doch der offizielle Teil konnte erst mit 25 Minuten Verspätung beginnen, denn eine lange Schlange hatte sich am Eingang gebildet. Schließlich wollte noch jeder der Weggefährten, Freunde und Bekannten ein paar Worte mit Müller wechseln.

In ihrer Funktion als die stellvertretenden Ortsvorsteher- Wegbegleiter lassen Achim Durler und Marita Gutenkunst nochmals die vergangenen Jahre Revue passieren.

Und was wäre Wolterdingen heute ohne Reinhard Müller? Vom Regenrückhaltebecken über Bau- und Gewerbegebiet bis hin zum Schwimmbad, Schule, Kindergarten und den Vereinen – die Liste dessen, was er bewirkt hat, ist lang. „Reinhard Müller hatte immer den Anspruch, dass es vorangeht“, blickte OB Erik Pauly zurück. Er habe wie ein Löwe für sein Wolterdingen gekämpft, das mit 1733 Einwohnern eineinhalbfach so groß ist wie die kleinste Gemeinde im Schwarzwald-Baar-Kreis. Mit einem Unterschied: Was in Gütenbach eine hauptamtliche Bürgermeisterin macht, hat Müller in Wolterdingen im Ehrenamt übernommen.

Wie Pauly hat auch Thorsten Frei einst seinen Antrittsbesuch bei Reinhard Müller gemacht: „Und Reinhard Müller hat mir in klaren Worten erklärt, was hier in Wolterdingen geschehen muss“, so der Bundestagsabgeordnete. Er habe nur ein Problem: „Reinhard Müller kann nichts Halbes machen. Er kann auch nicht mit 100 Prozent machen, er muss immer 150 Prozent geben.“

CDU-Fraktionssprecher Marcus Greiner lernte schon früh: „Reinhard Müller und seine Frau waren Mieter bei Onkel Ernst und Tante Olga und da habe ich gelernt: ‚Die Müllers kannst du zu was brauchen‘.“ Man hätte meinen können, Müller habe viel Freizeit: Doch täglich sei er um 4 Uhr aufgestanden, um nach Freiburg zu seiner Arbeit zu fahren und am frühen Vormittag die Geschäfte als Ortsvorsteher übernehmen zu können. Und wenn Müller etwas für wichtig gehalten hat, „dann hat er es uns so lange erklärt, bis wir es geglaubt haben.“

„Einfach ein Pfundskerle!“

Als Nachbar-Ortsvorsteherin wurde Monika Winterhalder zu Beginn ihrer Amtszeit gewarnt. „Vor dem Wolterdinger muss du aufpassen.“ Heute weiß sie: „Er ist einfach ein Pfundskerle.“ Und den Radweg zwischen Wolterdingen und Hubertshofen habe er quasi im Alleingang gebaut. Öfters habe Müller bei ihr angerufen, wenn es dort nicht nach seinen Vorstellungen lief. Doch bevor sie überhaupt verstanden habe, um was es ging, habe er es schon erledigt.

Und Müller selbst? „Ich hatte die einmalige Chance, mein Hobby zum Beruf zu machen und mich um das zu kümmern, was ich nach meiner Familie am zweitmeisten liebe: unser schönes Wolterdingen.“ Auf seine Lebensleistung ging er nicht ein, vielmehr nutzte er seinen Abschied, um all denen zu danken, die ihm „Mut und Kraft gegeben haben, den Weg trotz macher Unebenheiten“ weiterzugehen. Und auch wenn er nicht mehr Ortsvorsteher ist – eines bleibt: „In meinem Herzen bin und bleibe ich ein Wolterdinger – ich danke allen, dass sie es so lange mit mir ausgehalten haben.“

Und so sehen ihn seine Weggefährten:

Familienleben kam oft zu kurz

Eva Günther

Eva Günther, Ehefrau des ehemaligen Wolterdinger Diakons, bedauert den Rücktritt von Ortsvorsteher Reinhard Müller sehr. Doch für seine Ehefrau Oli freue sie sich: Wisse sie doch, dass Müller oft unterwegs gewesen sei, und für das Familienleben kaum Zeit blieb. Klasse, dass nun mit Angela Giesin „Frauenpower“ den Ort regiert.

Immer offenes Ohr für die Wehr

Lothar Schropp

Lothar Schropp, langjähriges Mitglied der heimischen Feuerwehr, weiß, dass der scheidende Ortsvorsteher immer ein offenes Ohr für die Belange der Wehr gehabt habe. In den 20 Jahren seiner Amtszeit habe er viel geleistet zum Wohle von Wolterdingen. Der Ruhestand sei ihm nun von Herzen zu gönnen.

Ein ganz spezielles Fitness-Angebot

Elmar Gehringer

Elmar Gehringer, Vorsitzender des Turnvereins, behält Reinhard Müller in guter Erinnerung. Er sei immer, egal um was es ging, ein guter Ansprechpartner gewesen. Darum habe ihm Gehringer nun auch das Angebot gemacht, den Winter über aktiv im Verein zu werden, um dann fit in das kommende Frühjahr zu starten.

Sehr engagiert für das Schwimmbad

Katharina Fesenmeyer

Katharina Fesenmeyer, seit Jahren Kassiererin und Badeaufsicht im heimischen Freibad, nimmt den Abschied mit einem lachenden und weinenden Auge hin. Müller habe sich sehr für das Schwimmbad eingesetzt. Und man habe bei ihm immer Unterstützung gefunden. Sie wünscht ihm, dass er noch lange gesund bleibt.