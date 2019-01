von SK

Mit 26 Jahren ein eigenes Geschäft eröffnen: Das klingt nach Masterplan. Aber kleineswegs, dieses Ziel habe sie mit 16 nicht verfolgt, wehrt Sarah Breinlinger ab. Gleichwohl hat die junge Geisingerin 2009 eine goldrichtige Entscheidung getroffen: Gleich nach der Werkrealschule begann sie an der Feintechnikschule in Schwenningen eine Uhrmacherausbildung. Mit Folgen. Denn in knapp drei Wochen eröffnet die Uhrmacherin das fast vier Jahrzehnte Jahrzehnte von Gero Mardorf geführte Uhren- und Schmuckgeschäft an der Zeppelinstraße in eigener Regie.

Nach einer fundierten schulischen Ausbildung mit Werkstatt und der Möglichkeit jede Menge Marken und technische Fabrikate kennenzulernen, folgte die erste Stelle: Sechs Jahre lang hatte die junge Uhrmacherin Zeit, nicht nur so manchen Kniff von Jetzt-Ruheständler Gero Mardorf zu lernen. Auch im Bereich Schmuck profitierte sie vom enormen Wissen von Christa Mardorf. Gerade bei Perlen und Edelsteinen sei diese enorm gewesen.Da merke man die Vielzahl von Weiterbildungen, die hinter diesem Erfahrungsschatz steckten. Unglaublich viel zum Schmuck habe sie überdies im Verkauf gelernt: auch die Fähigkeit Trends zu erkennen, die sich binnen Monatsfrist schon wieder ändern könnten.

Ob es um Uhren geht, deren Reparatur allein der Chefin vorbehalten bleibt, Perlen, Schmuck oder Gravuren: In allen Bereichen, in denen ein Lieblingsstück kaputt gegangen ist, erwartet die Kunden fundierte Hilfe. Entsprechend positiv nahm die Kundschaft Breinlingers Übernahmepläne auf. Man freue sich, dass das eingesessene Geschäft, dessen bisherige Ladeneinrichtung derzeit um moderne Elemente ergänzt wird, weiter läuft.

Mit Schwung, Optimismus, Hilfestellung im Hintergrund, aber auch Bescheidenheit stürzt sich die 26-Jährige ins Abenteuer Selbstständigkeit. "Mit 26 kann ich gar nicht alles wissen", bemüht sie sich um stetige Fortbildung und weiß, wo sie fragen darf. Da ist es prima, dass die Mardorfs im Haus wohnen und Breinlingers Mutter, Ehefrau eines selbsständigen Arztes, die Buchhaltung übernehmen kann. Auch die Übernahme nicht nur eines Ladens, sondern einer Stammkundschaft ist bei einem Laden, der nicht an der Haupteinkaufsströmen liegt, ist von Vorteil.

Aus der Ära Mardorf übernimmt Breinlinger Kerstin Fritz als Vollzeitmitarbeitern. Als Halbtagskraft stößt Linda Schorpp-Leder zum Team.