von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Mit fröhlichen Abschlussfesten starteten die Kinder der Grundschule Pfohren-Aasen in die Sommerferien. Dabei führten die Grundschulkinder vor Eltern, Großeltern und Geschwistern an den beiden Standorten das heiter-hintergründige Musical „Tuishi pamoja – Eine Freundschaft in der Savanne“ von Sandra Engelhardt und Martin Maria Fudila auf: Die Geschichte von Zebras und Giraffen, die nach langer Fremdheit allmählich Freundschaft schließen.

Viel Beifall gab es für die Pfohrener Grundschüler für die Aufführung des Musicals Tuishi pamoja – eine Freundschaft in der Savanne.

Mit etwas Wehmut sowohl bei den Schülern wie bei den Lehrerinnen wurden die Viertklässler auf ihre weiteren Schulwege verabschiedet. Schulleiterin Susanne Schulz gab den Kindern, die sie zeitweise selbst unterrichtet hat, gute Wünsche mit und den Rat, den eigenen Weg zu suchen, aus Fehlern zu lernen, Neues zu wagen und so das Glück zu finden.

Der besondere Dank der Schulleiterin galt den Lehrern, die sich engagiert um die Grundschulkinder in Pfohren und in Aasen kümmern, den Damen, die die für die Betreuungszeiten der verlässlichen Grundschule zur Verfügung stehen, den Eltern, die sich im Elternbeirat engagieren, und insbesondere Ralf Bernhard, der seit geraumer Zeit eine Lesegruppe leitet und das Schulprofil „Lesen – Schlüssel zur Welt“ stärke.