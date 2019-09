Das Kammerkonzert zum Auftakt der Konzertsaison der Gesellschaft der Musikfreunde war von erstklassiger musikalischer Qualität. Mit dem polnischen Apollon Musagète Quartett ist im Strawinsky-Saal ein Ensemble zu hören gewesen, das sich zu den international profilierten Streichquartetten zählen kann.

Klassisches Repertoire

Auf dem Programm stehen mit Werken von Joseph Haydn und Franz Schubert Stücke, die zum klassischen Aufführungsrepertoire zählen. Darüber hinaus machen die vier hervorragenden Instrumentalisten mit ihrem 1991 in England verstorbenen Landsmann Andrzej Panufnik bekannt, einem Komponisten, der trotz seines breiten Schaffens in unserer Region bislang so gut wie nie aufgeführt wird.

Meinung Was ein Konzert der Gesellschaft der Musikfreunde mit einem herrenlosen Koffer zu tun hat von Stephanie Jakober Das könnte Sie auch interessieren

Bis auf den Cellisten spielen die Musiker im Stehen. Haydns Quartett in D-Dur op. 71 Nr. 2 gehen sie mit flotter Leichtigkeit an und zeigen schon hier ihre spielerische Klasse. Ihr fein entwickeltes Klangbild wirkt duftig, transparent und zuweilen samtweich, ihre Intonation ist makellos und auf ihre Synchronizität achten sie wie unbedingte Perfektionisten.

Entschlossenheit und Exaktheit

Auch in Schuberts beiden Quartetten in C-Dur (D 32) und g-Moll (D 173) kommt jede der vier Stimmen zur individuellen Geltung. Die Wahl der Tempi ist durchgängig von interpretatorischer Konsequenz, nichts erscheint übereilt, nichts zerdehnt. Bravourös ist der Umgang des Apollon Musagète Quartetts mit der Rhythmik.

Donaueschingen Musikfreunde-Kasse ist wieder gefüllt Das könnte Sie auch interessieren

Musikantische Entschlossenheit und souverän kontrollierte Exaktheit haben bei ihm nichts zu tun mit extrovertiertem Muskelspiel. Besonders bei Schubert wird eindrucksvoll deutlich, dass sich das Ensemble sowohl auf lebendig atmendes Gleichmaß ebenso versteht wie auf eine nicht aus den Fugen geratende Dramatik.

Signalhafte Motive

Beim Streichquartett Nr. 3 von Panufnik sind ganz unterschiedliche Grundaspekte von Streichmusik zu hören. Meditativ ruhig gestaltete Harmonik steht in Kontrast mit signalhaften Motiven oder drangvoller Disharmonik. Zum Schluss erweist sich das Quartett mit dem Contrapunctus I aus Johann Sebastian Bachs Kunst der Fuge als wunderbar sensibler Interpret eher ernster Barockkunst. Enthusiastischer Beifall.