von Jens Wurrsthorn

Die Bahn baut. Das ist gegenwärtig unzweifelhaft am Donaueschinger Bahnhof zu sehen. Das Bahnsteigdoppel 2/3 gibt es gerade nicht mehr. Zumindest die eine Hälfte ist zur Wüste aus Kies, Schotter, Leitungen und Absperrungen verkommen. Waagrechte Flächen: Fehlanzeige.

Der Bahnsteig 2/3 am Donaueschinger Bahnhof ist zur Hälfte eine Baustelle. | Bild: Wursthorn, Jens

Auf der Rückseite des Treppenaufgangs hingegen, in Richtung Fürst-Joachim-Brücke, sind die Bahnsteige saniert, so weit das Auge reicht.

Der Donaueschinger Bahnhof ist für den Verkehr auf der Schwarzwaldbahn gegenwärtig eine Sackgasse. | Bild: Wursthorn, Jens

Was aber dem Bahnfahrer nicht weiterhilft. Denn am Bahnhof Donaueschingen herrscht seit vergangenen Freitag Ausnahmezustand. „Dieser Zug endet hier“, heißt es auf der elektronischen Anzeige über dem Bahnsteig. Und wie lange das so geht, kündet ein großformatiger Aushang neben dem Abfahrtsplan. Wegen Gleisbauarbeiten ist die Bahnstrecke nach Singen bis einschließlich Sonntag dieser Woche gesperrt.

Zum Einsatz kommt stattdessen ein Schienenersatzverkehr, sprich Bus. Doch der möchte gefunden werden. 15.17 Uhr am Montagnachmittag: Mit zwei Minuten Verspätung trifft auf Gleis 1 die Schwarzwaldbahn ein. 23 Minuten Aufenthalt, dann fährt der rote Zug zurück in Badens Hauptstadt.

Den gerade ausgestiegenden Passagieren bleiben laut Durchsage fünf Minuten den – immerhin direkt nach Singen fahrenden – Bus zu finden. Wie Mohamed Muharrem. Der aus Ägypten stammende Konstanzer hat in Mannheim Freunde besucht und vom Fahrzeugwechsel in Donaueschingen erst im Zug erfahren.

Könnte deutlicher platziert sein: der Hinweis auf den Ersatzbus nach Singen. | Bild: Wursthorn, Jens

Ins Gespräch vertieft landet er zunächst hilfesuchend am Aufgang Karlsgarten. Der Bus steht auf der Bahnhofsseite. Wer kann das ohne Ortskenntnisse wissen? Also zurück in die Unterführung. Tatsächlich finden sich beim Aufgang zu Gleis 1 wie auch zur Bahnhofstraße plattencovergroße Zettelchen. Der eine in über zwei Meter Höhe, der andere gut zwei Meter weg vom Laufweg. Die Beschilderung ist verbesserungsfähig. Denn sie sollte Bahnreisende dieser Tage nicht zusätzlich aufbringen.