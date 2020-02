von Jens Wurtshorn

Ein achtzig Tonnen schweres Bohrgerät lenkt dieser Tage die Aufmerksamkeit auf eine Baustelle neben dem Discounter Norma an der Bahnhofstraße. Zwei Wochen lang kümmert sich eine Spezialfirma um den Unterbau eines geplanten Wohnhauses. Weil der Untergrund zu weich ist, werden auf dem Areal insgesamt 39 Betonpfähle ins Erdreich eingelassen. „Die haben einen Durchmesser von 75 Zentimeter, sind bis zu 9,50 Meter lang und haben ein Volumen von vier bis fünf Kubikmeter“, erzählt Wieland Merz. Er leitet die Firma Terra Spezialtiefbau mit Sitz in Wellendingen.

Ein Ungetüm mit 80 Tonnen Arbeitsgewicht: Das Bohrgerät vom Typus BG 20 wird auf einer Baustelle am alten Posthof eingesetzt. Es bohrt etwa zehn Meter tiefe Löcher. | Bild: Wursthorn, Jens

Mit zwei Bohrgeräten des Typus BG 20 ist die Firma auf Baustellen in ganz Deutschland unterwegs. „Der Einsatz in Donaueschingen ist mal wieder in Heimatnähe“, freut sich Merz. Auch der nächste Einsatzort bleibt in der Region. In Löffingen sind für BG 20 die Brücken der B 31 Thema.

Spekakuläre Anblicke bieten die Arbeiten auf der Baustelle neben dem Norma-Markt gegenüber dem Bahnhof. | Bild: Wursthorn, Jens

In der bisherigen Baulücke am Bahnhof scheint derweil die Baustelle im Schlamm zu versinken. Klein wirkt ein Radlader, der das Gelände planiert, neben der 23 Meter hohen Bohrmaschine. Bewegt wird das auf Raupen gesetzte Ungetüm von Johannes Bebst.

Er ist Fahrer und Polier der Baustelle zugleich. Während er die Prozesse aus der Fahrerkabine steuert, assistieren ihm Maciej Celinski und Grzegorz Kniganka. Die beiden jungen Polen sind selbstständige Subunternehmer. Zu ihrer Arbeit gehört es, im Schlamm stehend das Führungsrohr, in dem der Bohrer arbeitet, exakt auszurichten.

Um die Stabilität der Betonstützen zu erhöhen werden in die Bohrlöcher Armierungskörbe gesetzt. | Bild: Wursthorn, Jens

Zwei Arbeitsgänge beherrschen das Geschehen auf der Baustelle. Sie werden bestimmt durch die Bodenphysik. Aufgrund der Kies- und Sandablagerungen der Brigach über Jahrtausende existiere in diesem Bereich ein zu weicher Untergrund, um dort ein Haus zu erstellen, sagt Merz. Erst in etwa sechs bis acht Meter Tiefe folgt eine Muschelkalkschicht. Sie ist Zone, in der die Betongründung verankert wird.

Grzegorz Kniganka (links) und Maciej Celinski richten das Rohr des Bohrers aus. | Bild: Wursthorn, Jens

Rund 22 Meter tief kann die aus drei Teleskopstangen zusammengesetzte Einheit bohren. Am Posthof reichen im Regelfall neun Meter, um die Betonpfropfen ein paar Meter tief in der festen Gesteinsschicht zu verankern. Doch zuerst lässt Begst Bohrkopf und -spindel in ein 75 Zentimeter breites Loch hinab, mehrmals versenkt er den 650-Millimeter-Bohrer und lässt die Spindel nach einer Schwenkbewegung Erdreich abwerfen. Ist der tiefste Punkt erreicht, wird ein Bewehrungskorb aus Eisen eingeführt, der der folgenden Betonverfüllung Stabilität gibt.

75 Zentimeter Durchmesser haben die Löcher, die gegenwärtig auf einem Grundstück an der Bahnhofstraße gebohrt werden. | Bild: Wursthorn, Jens

Rund eine halbe Stunde dauert es, ein Bohrloch anzulegen. Aus dem Betonmischer rutscht das Füllmaterial über ein Schüttrohr in das Loch. Weil von unten nach oben betoniert wird, bleibt der Betonkern frei von Schmutzelementen. Schritt für Schritt baut sich eine tragfähige Stütze für ein neues Wohnhaus auf.

Auf dem Weg nach Löffingen wird sich der Koloss nachts als angemeldeter Schwertransport auf einem Tieflader bewegen: als 15 Meter langes Gefährt und um 30 Tonnen leichter als das Arbeitsgewicht. „Viele Aufbauten können wir vorher entfernen“, denkt Merz schon an die nächsten Aufgaben.