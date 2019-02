von Julia Berger

Nennt man das ein Luxusproblem? Die Donaueschinger City ist, bezogen auf die Größe der Stadt, im Einzelhandel nicht schlecht sortiert. Seit Ende vergangenen Jahres gibt es einen Bereich gleich doppelt: in kaum mehr als 100 Meter Abstand und jeweils mit traditionsreichem Hintergrund. Mory und Osiander, die beiden Buchhandlungen, treten jetzt auch in Donaueschingen in Konkurrenz.

Die Geschichte der Osianderschen Buchhandlung reicht bis 1596 zurück. Osiander ist die älteste und größte Buchhandlung Baden-Württembergs, die zweitälteste Buchhandlung Deutschlands und gehört zu den zehn größten deutschsprachigen Buchhandlungen. Der Hauptsitz befindet sich in Tübingen. Das Unternehmen betreibt in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern 50 Buchhandlungen und beschäftigt 400 Angestellte.

Genug Raum für zwei Buchläden?

Dass sich dieses Buchhandlungsimperium Ende November 2018 in Donaueschingen niedergelassen hat, könnte erahnen lassen, dass die alteingesessene, 1871 gegründete, Morys Hofbuchhandlung um ihre Kunden fürchtet. Dennoch scheint der heutige Inhaber Axel Mory, Sohn von Otto Mory, im Großen und Ganzen zufrieden mit den Bilanzen zu sein. Natürlich sei es ein Einschnitt, so der Hofbuchhändler. "Man wundert sich natürlich, warum ausgerechnet die Kleinstadt Donaueschingen attraktiv für die Osiander-Kette wurde", fügt er hinzu.

Simone Messmer, Filialleiterin von Osiander Donaueschingen, erläuterte: "Wir haben mittlerweile viele positive, mitunter sogar begeisterte Rückmeldungen der Kundschaft bekommen und sind sehr zufrieden." Ziel sei es auch nicht, der Buchhandlung Mory Konkurrenz zu machen, sondern eher dem Internetbuchhandel, wie beispielsweise Amazon. "Es ist wichtig, die Buchläden wieder zurück in die Innenstadt zu bringen und wir sind der Meinung, dass Donaueschingen durchaus genügend Raum für zwei Buchläden bietet, schon deshalb, weil beide Läden ein völlig unterschiedliches Konzept haben."

Hofbuchhandlung kann auf Stammkunden zählen

Angst, dass die Filiale von den Donaueschingern nicht angenommen werden könnte, hat Messmer nicht. "Wir haben bereits zwei Filialen in Villingen und Schwenningen und haben dort durchgehend gute Erfahrungen gemacht. Deswegen standen wir einer Neueröffnung in Donaueschingen durchaus positiv gegenüber."

Zufrieden ist sie mit der Gestaltung des Ladens. Die 330 Quadratmeter große Filiale mit Café-Ecke, Sitzgelegenheiten und Kinderrutsche luden dazu ein, zu verweilen und sich in aller Ruhe durchs Büchersortiment zu wühlen.

Bei der Fläche kann die Hofbuchhandlung natürlich nicht mithalten. Jedoch ist sie mit ihrer jahrzehntelangen Präsenz in Donaueschingen nicht mehr wegzudenken. Ganz bestimmt kann sich auf die Treue der Kunden, die schon seid Jahren Stammkunden sind, zählen.