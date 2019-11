Spricht man heute von einer Odyssee, dann wird sie wahlweise mit dem Attribut schrecklich oder lange belegt und meint oftmals den samstäglichen Wochenendeinkauf oder den Besuch bei einer Behörde. Doch der Kern des Wortes, das sich als ganz persönliche Irrfahrt der großen Sagenfigur Odysseus übersetzen lässt, führt in die griechische Antike. Und zwar so weit zurück, dass die stolzen Römer und späteren Herrscher der Mittelmeerwelt, noch nicht auf der historischen Bildfläche erschienen sind.

Als Odyssee wird aber auch eines der ältesten Stücke abendländischer Literatur bezeichnet. So ums Jahr 700 vor Christus war es vermutlich der griechische Dichter Homer, der die Abenteuer des Königs Odysseus von Ithaka und seiner Gefährten auf der Heimkehr aus dem Trojanischen Krieg niedergeschrieben hat. Agamemnon, Hektor, Achilleus und natürlich Odysseus, die in prachtvollen Rüstungen um die Stadt Troja kämpfen, prägen die meist männlich iniitierten Bilder der Kriegshandlungen.

Und danach? Odysseus hat der Sage nach immerhin gut 20 Jahre gebraucht, um zu seiner treuen Ehefrau Penelope nach Hause zu kommen. Wobei er, das weiß die Odyssee, in der Zwischenzeit alles andere als keusch lebte. In einer Zeit, in der Götter und Normalsterbliche auf du und du eng zusammen lebten und die Olympier manchen Schabernack mit ihren Günstlingen trieben, begegnete Odysseus weiblicher Verführungskunst in verschiedener Ausprägung. Ob es die Hexe Kirke war, die Nymphe Kalypso oder die jugendliche Schönheit Nausikaa: Allesamt retten sie den attraktiven Krieger aus Seenot, versuchen ihn an sich zu binden, halten ihn gefügig und weisen ihm am Ende aber weiter den Weg nach Hause.

Was wäre also der große Held des trojanischen Krieges und wagemutige Seefahrer, ohne Frauen? Ein halber Kerl, so lässt der Vortrag von Eckart Zundel vermuten, der am Montag, 18. November, 19.30 Uhr in der Volkshochschule Baar stattfindet. Denn aus diesem Blickwinkel sei Homers berühmtes Heldenlied über Odysseus eigentlich ein Loblied auf die Frauen. Mit Happy-End. Nur nicht für die Freier, die unter der Hand des Heimkehrers ein blutiges Ende finden.

