von SK

Sind Sie heute bisher ohne ein unfreiwilliges Foto durch den Tag gekommen? Wenn ja, dann gilt Ihnen mein Glückwunsch. Denn am Mittwoch fand in zehn Bundesländern der Speedmarathon statt. Noch nie gehört? Nun, für kaum Verständnis und noch weniger Freude unter der automobilen Bevölkerung sorgte die Aktion in den Vorjahren unter dem Titel Blitzmarathon. Beteiligte in verkehrserzieherischer Aktion sind neben dem Landratsamt in Kreiszuständigkeit die Polizei und der Gemeindevollzugsdienst Donaueschingen.

"Die Mitarbeiter sind seit heute Morgen, 7 Uhr, bis etwa 20 Uhr an verschiedenen Streckenabschnitten auf der Gemarkung unterwegs", sagte Stadtsprecherin gegen Mittag Beatrix Grüninger auf Anfrage. Genaueres wollte sie nicht verraten: Soll doch das städtische Messfahrzeug nicht bekannter werden, als es schon ist. Die Polizei hat sich tagsüber an die Autobahn 864 verlegt. Mehrere Stunden, so Manfred Schwanz, Polizeisprecher beim Polizeipräsidium Tuttlingen, werde man mit dem diskret aufgestellten Radar-Dreibein Eso den Verkehr in Richtung Donaueschingen im Auge behalten. Doch dem nicht genug: Am frühen Nachmittag beispielsweise stand ein Polizist mit der Laserpistole auf Höhe des Allmendshofener Knoten an der Böschung der Bundesstraße 27.

Und der Autor selbst? Es ist schon eine bemerkenswerte Erfahrung, wenn man merkt, auch ohne die drei, fünf Stundenkilometer über Limit nahezu die gleiche Anfahrtszeit zu benötigen. Die moderate Fahrweise öffnet in der Tat die Augen. Auch zu manchem ausgeschilderten Unsinn. Beispiel Pfohren: Die Geschwindigkeitsmessanlage mit Tempozahl und Smiley macht am Ortsausgang in Richtung Donaueschingen, 30 Meter vor dem Ortsschild postiert, nun wirklich keinen Sinn.