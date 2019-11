Rund um Alkohol und die damit verbundenen Getränke ranken sich viele Mythen. Gut, wenn dann mal ein ausgewiesener Fachmann Klartext spricht – und sie aus der Welt schafft.

So geschehen kürzlich im Brauwerk der Fürstenberg Brauerei. Das Unternehmen hatte geladen, um die komplexe Arbeit eines Biersommeliers vorzustellen. Dazu gehört neben gut funktionierenden Geschmacksknospen auch ein ordentlicher Fundus an Fachwissen. Braumeister und Sommelier Moritz Hamilton bringt das alles mit.

Nun beschäftigt sich ein Sommelier auch damit, was zum jeweiligen Getränk geschmacklich als Speise geeignet ist. Und vor allem: Wie das Zusammenspiel von Getränk und Imbiss genau aussieht. Jeder Biertrinker weiß auch, zu einem Bier gehört auch etwas Zünftiges in den Magen. Zumindest ist das oft der Wunsch, hat man bereits einige Biere getrunken. Aber viel Bier sollte man besser sein lassen. Einerseits wegen des Alkohols, andererseits sorgt zuviel Bier dafür, dass der Bauchumfang wächst, man einen sogenannten Bierbauch bekommt. Aber ist das wirklich so?

Zwar enthält Bier einige Kalorien, an denen liegt es aber nicht. Der Alkohol wird über den Fettstoffwechsel abgewickelt und entsprechend abgespeichert. Das macht den Bock jedoch auch nicht fett. Wer Bier trinkt, der bekommt zwangsläufig Hunger. Salze werden aus dem Körper geschwemmt und im Gehirn gibt es eine leichte Unterzuckerung. Und vor allem: der Hopfen.

„Das liegt am Hopfen, der macht hungrig“, erklärt Moritz Hamilton. Dadurch entstehe schließlich der Bierbauch. Also nicht der Biergenuss an sich führt zum entsprechenden Bauchvolumen, sondern die zusätzlich durch die Nahrung zugeführten Kalorien.

Wer sich also beim Feierabendbier beherrschen kann, bei herzhaften Speisen nicht ganz so üppig zuzugreifen, der hat vermutlich auch kein Problem mit zunehmendem Bauchumfang. Und kann einfach das Bier genießen.