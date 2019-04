von sk

Der Turnverein TV 1864 ist einer der größten Vereine der Stadt Donaueschingen. Jetzt haben die Mitglieder ihre Jahreshauptversammlung abgehalten.

Aus höheren Kosten wird ein leichtes Plus

Die Teilnehmer erhielten einen umfassenden Einblick in die 2018 abgeschlossenen Brandschutzmaßnahmen im Anton-Mall-Jugendheim in Neukirch. Die geplanten Investitionen wurden zwar leicht überschritten, konnten aber refinanziert werden. Es wurde sogar ein leichtes Plus erwirtschaftet.

Die große Unterstützung durch den Förderverein des TV 1864 und die Vereinsförderung der Stadt Donaueschingen seien sehr hilfreich gewesen, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Die Förderung des Sportbundes hierzu steht noch aus.

Volle Kasse und die Prüfer gehen

Der Kassenbericht des Hauptvereins zeige eine solide finanzielle Entwicklung und schließe ebenfalls mit einem Plus ab. Ihre letzte Kassenprüfung hatten die seit über 20 Jahren im Amt befindlichen Rigobert Amman und Heinz Rupertus. Sie wurden mit viel Lob und einem Geschenk in den Kassenprüferruhestand verabschiedet.

Jürgen Kessler, Vorstand Sport, zeigte auf, dass immer weniger Menschen sich für ein Ehrenamt entscheiden. So hat auch der Turnverein große Probleme, alle Übungsleiterstellen nach der Vakanz neu zu besetzten. Hier forderte er allgemein mehr Engagement von den Jugendlichen und auch von den Erwachsenen: "Das was wir leisten, geschieht zum Wohle der Kinder und der Allgemeinheit."

Vorstandsposten bleibt unbesetzt

Zur Wahl stand die Position Vorsitzende Finanzen & Verwaltung. Die bisherige Amtsinhaberin, Marina Heide, sei mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt worden. Die Position im Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit konnte nicht wieder besetzt werden. Die bisherige Amtsinhaberin, Kathrin Jäckle-Albitz stellte sich nach ihrer ersten zweijährigen Amtszeit nicht mehr zu Wahl. Die vom Vorstand eingebrachte Satzungsergänzung – Datenschutz im Verein – wurde einstimmig angenommen. Die Versammlung endete mit dem Turnerlied.

Ein Dank mit einem kleinen Geschenk sprach der Vorstand an Andrea Franke, Carlotta Revellio und Christian Berle aus. Dank und Ehrung gab es für Otto Friedrich mit der silbernen Ehrennadel für 15 Jahre Mitgliedschaft im Verein. Ebenfalls die silberne Ehrennadel erhielt Lothar Danner, für fünf Jahre im Amt als Abteilungsleiter der Volleyballabteilung.