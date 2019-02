von SK

Der Verkehr aus Richtung Bregtal wird über Bruggen und Bräunlingen nach Donaueschingen umgeleitet. Der Schwerverkehr über 30 Tonnen wird aufgrund der Gewichtsbeschränkung der Bregbrücke ab Wolterdingen über Tannheim und das Brigachtal umgeleitet. Die Umleitung des Verkehrs aus Richtung Donaueschingen führt über Aufen, Grüningen und dann ebenfalls über Brigachtal. Von der Maßnahme betroffen ist auch der öffentliche Personennahverkehr. Folgende Haltestellen der Linien 7271 und 97 werden während der drei Tage nicht bedient: In Wolterdingen sind das die Haltestelle Donaueschinger Straße beidseitig. Fährgäste werden gebeten, auf die Haltestellen bei der Kirche oder Alter Bahnhof auszuweichen. In Donaueschingen wird die Haltestelle Beim Kreisklinikum nicht bedient, hier können Fahrgäste an der Haltestelle Neue-Wolterdinger-Straße zusteigen. Mit Verspätungen muss gerechnet werden.