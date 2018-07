von Rainer Bombardi

Ein warmer Sommerwind wehte über das Freiluftgelände oberhalb der Kirche St. Mauritius, als die Grüningerin Sarah Limberger, die aus dem Odenwald stammenden Karolin Schork und Sinnika Kimmich das erste ihrer drei Sommer-Klang Konzerte eröffneten. Seit Jahren ist das Ensemble den Grüningern unter dem Namen Drei-Klang aufgrund seiner Auftritte in der Adventszeit wohl bekannt.

Doch mit ihrem Auftritt im Hochsommer zeigte das professionell strukturierte Ensemble ehemaliger Trossinger Musikstudentinnen eine weitere Facette seines Könnens. Drei-Klang können auch Sommer. Das war spätestens nach den ersten Minuten ihres Auftritts klar, in denen sie hochsommerliche Gefühle bei rund 250 Zuhörern weckten.

Die Zuhörer sind beeindruckt vom Auftritt der Drei-Klang Sängerinnen. | Bild: Rainer Bombardi

Mit stimmungsvollen Eigenarrangements und kurzweiligen szenischen Inszenierungen zu ihren Liedern begeisterten sie das Publikum. Das Liedspektrum beinhaltete die unterschiedlichsten Stilrichtungen und beeindruckte mit erheiternden Texten, aber auch solchen, die zum Nachdenken anregten.

Dabei entführte das Ensemble auf eine Reise durch dir unterschiedlichsten Länder und Kulturen. Eine Lobeshymne auf Mallorca mündete in ein originelles Potpourri an neu arrangierten Hits altbekannter Schlager der vergangenen Jahrzehnte. Eine nahezu meditative Stimmung umhüllte das Festgelände als Drei-Klang ihre Zuhörer in die Gesangswelt Indiens entführten. Ständige Begleiter während des gesamten Konzertes war das E-Piano, auf dem Karolin Schork auch mit einer Soloeinlage begeisterte.

Eine Loop-Station ermöglichte den Sängerinnen, in ihren Liedern mit einer Vielfalt an Klanginstallationen und Melodienphrasen in einzigartigen Interpretationen zu begeistern. Auch setzten sie auf extraordinäres Instrumentarium Sarah Limbergers Spiel auf leeren Bierflaschen.

Karolin Schork beäugt kritisch den Flaschenauftritt ihrer Kollegin Sarah Limberger. | Bild: Rainer Bombardi

Das Publikum belohnte die Aufführungen mit lange anhaltendem Applaus. Zum Dank erhielten sie eine Zugabe, für die das Drei-Klang Ensemble einen Hit von „Coldplay“ ausgewählte hatte. Für das Finale wählten die Sängerinnen eine eigene Variation des Traditionals „Der Mond ist aufgegangen“ und erinnerten damit an die bevorstehende Mondfinsternis.

Beeindruckt von der Atmosphäre, die sich über dem Platz ausgebreitet hatte, traten die Zuhörer die Heimreise in der Hoffnung an, bald wieder etwas von dem Trio zu hören.

Open-Air-Gelände: Der Ort, der mit dem umständlichen Namen Kommunikationsfläche bei der Kirche umschrieben ist, erweist sich als ein exponiertes Gelände für Freiluftveranstaltungen in Grüngingen. Er eröffnet nach dem Erfolg des Konzert-Abends Sommerklang 2018 neue Möglichkeiten für Veranstaltungsformen. Grüningens Ortsvorsteher Hans-Günter Buller warb dafür, das Gelände in Zukunft verstärkt dafür zu nutzen und kann sich dort durchaus auch Theateraufführungen vorstellen.

