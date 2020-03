Bereits ein Tag ist verstrichen seit die Schüler zuhause sind und immer weitere Maßnahmen getroffen werden, dem Coronavirus das Leben schwer machen. Nun, Ziel ist es ja, die Überschreitung der Kapazitäten des Gesundheitssystems nicht an den Rand des Machbaren zu drängen. Das geht einher mit Verzicht und auch Entbehrungen.

Büroalltag zu Hause

Viele Arbeitende haben das erste Mal Home Office hinter sich. Anstatt ihren Arbeitsalltag wie gewohnt im Büro zu verbringen, haben sie das Büro in die eigenen vier Wände verlegt. In den sozialen Medien schlägt sich das auch schon nieder. Etliche Kommentare beschäftigen sich mit einem zwinkernden Auge mit der Situation. So lautet etwa einer der Tipps, um zu Hause erfolgreich arbeiten zu können: „Morgens aufstehen!“

Aber wie ist es tatsächlich, den ganzen Arbeitstag vor dem Computer daheim zu leisten, nur wenige Schritte vom gemütlichen Sofa entfernt, das zu einem Mittagsschlaf lockt? Nachrichten gibt es hier auch genug, trotz des dominierenden Themas dieser Tage.

Die Nachrichtenlage

So etwa auch der große Unfall: Mehrere Fahrzeuge sind ineinandergekracht, darunter auch ein Feuerwehrauto. Verletzte hat es aber trotz dem großen Knall keine gegeben. Nicht verwunderlich, sind doch alle Beteiligten aus Holz und Kunststoff. Und der Unfallverursacher ist ein kleiner Mensch, der alle Autos unmittelbar im neuen Büro hat kollidieren lassen. Noch spannender als nur zu Hause zu arbeiten ist es, wenn der Partner noch ins Geschäft kann, die Kinder aber nicht in Kita oder Schule sind.

Nette Unterbrechung

So gibt es immer wieder nette Unterbrechungen, etwa durch erwähnten Unfall, eine große Fischsuppe mit Dinos, bestehend aus Duplo-Klötzen und dem Besuch eines Drachenzähmers mitsamt dem feuerspuckenden Tier auf den Schultern. Langeweile, wie sie vielleicht manch einer aus dem Büroalltag kennen mag, hat nicht wirklich eine Chance aufzukommen. Mal schauen, ob das nach den kommenden Wochen immer noch so positiv klingt.