Beim DonauquellFest am Wochenende trifft erneut Musikkultur auf Bierkultur. Zahlreiche Bands feiern zusammen mit den Besuchern zwischen der Piazza bei der Stadtkirche und dem Brigachufer eine riesige Party in toller Atmosphäre. Während sich die Fürstenberg--Brauerei für das Pogramm auf der großen Bühne vor der Schützenbrücke verantwortlich zeigt, gestaltet die Stadt den Unterhaltungspart auf der Piazza.

Attraktives Ensemble

Das neue Residenzviertel in Verbindung mit der sanierten Donauquelle, dem Schloss und der Stadtkirche ist das Aushängeschild der Donaustadt schlechthin. Die wohl einmalige Ausstrahlung des Ensembles kommt aber nicht nur den zahlreichen Touristen zugute, sondern auch den Bürgern vor Ort und den Gästen aus der gesamten Region – nämlich beim großen DonauquellFest. Die Leuchtturmveranstaltung wurde 2016 zur Einweihung der sanierten Donauquelle am Schloss ins Leben gerufen – und lebt jetzt alle zwei Jahre wieder von neuem auf.

Fruchtbare Kooperation

Dann nämlich bündeln Stadtverwaltung und Fürstenberg- Brauerei ihre Kräfte und bieten, unterstützt von der bewirtenden Narrenzunft Frohsinn, ein attraktives, hochkarätiges und vielfältiges Programm mit jeder Menge Musik und Tänzen, einem Donaumarkt, auf dem sich in diesem Jahr das Partnerland Slowakei präsentiert, Führungen an der Donauquelle und im Schloss, Spiel und Spaß für die Kinder bei der Stadtkirche und auf dem Max-Rieple-Platz sowie beeindruckenden Blicken hinter die Kulissen der Fürstenberg-Brauerei am Sonntag. Der sommerliche Outdoor-Event wird abgerundet durch das historische GregoriFest am Montag, bei dem der heimische Nachwuchs im Mittelpunkt steht.

Start an der Donauquelle

Das DonauquellFest startet am Samstag, 29. Juni, um 11.30 Uhr, mit musikalischer Unterhaltung durch die städtische Musikschule und slowakischen Tänzen an der Donauquelle, gefolgt vom traditionellen Bieranstich auf der großen Bühne am Brigachufer, begleitet von der Brauereikapelle. Damit sind die Weichen für ein zweitägiges Unterhaltungsprogramm vom Feinsten auf gleich zwei Bühnen gestellt, wobei das musikalische Spektrum von mediterran über Swing und Brass bis hin zur traditionellen und modernen Blasmusik reicht und somit für jeden Hörgeschmack etwas bietet.

Partystimmung

Der Samstagabend steht ganz im Zeichen einer der besten deutschen Livebands: Die mehrfach ausgezeichneten GOODFELLAS aus Wuppertal begeistern ihr Publikum vor der Bühne am Brigachufer mit erstklassiger internationaler Livemusik in den Stilrichtungen Soul, Pop, R&B, Rock sowie Dance & Classics. Zuvor rocken die Lokalmatadore „Billy Bob & the Buzzers“ die Bühne. Auf der Rundbühne auf der Piazza oberhalb der Stadtkirche treten am Sonntagabend die „Black Forest All Stars“ an und begeistern ihre Fans von der Baar.

Nachwuchs feiert

Spiel und Spaß wie vor 400 Jahren ist beim GregoriFest am Montag angesagt. Vom Rathausplatz läuft das junge Fürstenpaar unter einem Baldachin begleitet von seinem Gefolge zum Residenzplatz. Dort gibt es historische Vorführungen. Neben verschiedenen Spielestationen begeistert auch ein mittelalterliches Puppentheater den Nachwuchs. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Jugendkapelle, die Musikschulband „Seven Heaven“ und die „FG-Juniors“ des Fürstenberg-Gymnasiums. Das Fest klingt am Abend mit musikalischer Umrahmung der Stadtkapelle Donaueschingen aus.