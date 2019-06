Tausende Besucher lockt das Herbstfest stets an: Es ist die Veranstaltung der Donaueschinger und der Baar. Alte Bekannte und Freunde, die man lange nicht gesehen hat – das Herbstfest ist der Treffpunkt und Pflichttermin im Veranstaltungskalender. Für den Samstag, 5. Oktober, hat sich das Organisationsteam mit Heike Föhrenbach, Kai Sauser und Christian Köster drei Neuerungen einfallen lassen, die das Herbstfest bereichern und für die Bürger neue Angebote und Möglichkeiten schaffen sollen.

Ungarische Gulaschsuppe erlebt Comeback in Donaueschingen

Die Anmeldung

Wer mag beim Herbstfest, das am Samstag, 5. Oktober, stattfinden wird, mitmachen? Vereine, Firmen und Institutionen, die an der Donaueschinger Traditionsveransaltung teilnehmen möchten, können sich bis spätestens Dienstag, 25. Juni, anmelden. Für den Flohmarkt und die Aktivbühne, die auf dem Platz am Hanselbrunnen zu finden sein wird, ist eine Anmeldung bis Anmeldung bis Donnerstag, 15. August, möglich. Die Anmeldung erfolgt über die Internetseite: http://www.herbstfest-donaueschingen.de.