Sie sind mehrfach Deutscher und Europa-Meister und sie machen Donaueschingen in der Tanzszene bundesweit bekannt: die Formation DeLa Soul, die Hip-Hop auf Oberklasseniveau bietet. "Die Mädels sind unsere Besten. Sie sind ehrgeizig und stolz auf das, was sie tun", sagt Lena Hebel, die die Mädels in der Tanzschule EvenTanz unterrichtet. "Das Training mit ihnen macht Spaß. Auch wenn wir vor Wettkämpfen auch mal vier Mal pro Woche trainieren. Sie sind mit Leidenschaft dabei und das macht sie auch so erfolgreich."

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Wie Hip-Hop-Tanz auf Oberklasseniveau aussieht, werden die sieben Jugendlichen am morgigen Samstag auf der Bühne des Mozartsaals zeigen, denn die Tanzformation ist bei den Donaueschinger Stadtgeschichten dabei. Die Multimediashow, die vom SÜDKURIER als Medienpartner begleitet wird, bietet aber nicht nur einen Auftritt der Oberklasse-Tänzer. Stadtgeschichten-Macher Rainer Jöger hat auch einen Filmbeitrag produziert, in dem die Jugendlichen über ihre Leidenschaft fürs Tanzen sprechen.

Sie sind mehrfache deutsche und Europa-Meister: die Tanzformation Soul. | Bild: Jörger, Rainer

"Das Tanzen macht gute Laune, selbst wenn ich mal einen schlechten Tag hatte. Ich liebe es", sagt Sara Cil und Mira Kizilhan fügt hinzu: "Beim Tanzen vergesse ich alles um mich herum. Schon beim Kindertanzen als dreijähriges Kleinkind war das immer das, was mich glücklich gemacht hat." Zu der Tanzgruppe gehören auch die Geschwister Edin und Alisa Buzhala, die beide schon seit zehn Jahren tanzen: "Unser Hobby hat uns immer zusammengeschweißt als Geschwister", sagt Alisa Buzhala.

Schon die Kleinsten lernen das Tanzen

So wie die Zwei tanzen viele der erfolgreichen Tänzerinnen von DeLa Soul schon seit ihrer frühen Kindheit. Und so wie in der Vergangenheit, lernen im Spiegelsaal auch heute noch die kleinsten Tänzer ab drei Jahren beim Kindertanzen, wie man sich im Rhythmus der Musik bewegt. "Das Tanzen mit den Kindern war für mich schon immer der Höhepunkt bei meiner Arbeit als Tanzlehrerin", erklärt Lena Meise. Und warum? "Die Kleinen sind total wissbegierig und immer bereit etwas Neues zu lernen."

Schon die Kleinsten lernen im Spiegelsaal, wie man sich zur Musik bewegt. | Bild: Jörger, Rainer

Von Hip-Hop über Kindertanzen bis hin zum Standardtänzen oder Zumba – die Vielfalt ist groß und die Tänzer reichen von Dreijährigen bis hin zum älteren Semester. "Bei uns soll man tanzen erleben und nicht nur mit Druck und starren Regeln tanzen lernen", sagt Twist-Geschäftsführer Christian Köster. Der Spaß soll im Vordergrund stehen.

Beim Paartanz kommt Romantik auf

So wie beispielsweise bei Angelika und Gerhard Leuthner, die sich im Spiegelsaal dem Paartanz zu moderner Musik widmen: "Wir tanzen jetzt schon seit 14 Jahren, weil es uns einfach Spaß macht", sagt Gerhard Leuthner. Und Romantik kommt beim gemeinsamen Tanzen auch auf: "Ich genieße es, meine Frau eine gute Stunde so im Arm zu halten", sagt Thomas Stegmann und tanzt mit seiner Helgrid weiter – quer durch den Spiegelsaal.