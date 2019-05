von Roger Müller

Gut aufgestellt ist der Skiclub 1900, wie bei der Mitgliederversammlung bilanziert wurde. Dennoch: Der Winter ist nicht mehr das, was er einmal war. Das bekamen auch die Skifahrer des SC 1900 im vergangenen Winter zu spüren. Kaum eine Veranstaltung konnte wie geplant stattfinden, Skikurse mussten abgesagt werden, im neuen Jahr war es dann aus Sicht der Skirennläufer teilweise wieder zu viel.

Kurse werden nachgeholt

Die verschobenen Skikurse wurden mit erheblichem Mehraufwand an den Januarwochenenden nachgeholt, dementsprechend waren die Kapazitäten seitens der Betreuer und Skilehrer sehr begrenzt. Auch in puncto durchschleusen der Kinder, denen man das Skifahren beibringen will, war man begrenzt.

Schafft man es über Weihnachten und somit in den Ferien, 120 Kindern das Skifahren beizubringen, so sind es an den Januar-Wochenenden gerade mal etwas mehr als die Hälfte.

Trainer bei vielen Lehrgängen

Auf die Qualität der Skilehrer und Trainer setzen die Verantwortlichen großes Augenmerk, zahlreiche Lehrgänge werden von den Trainern und Skilehrern absolviert. „Es ist wichtig, denn wir wollen ja auch hoffnungsvolle Nachwuchstalente später in den Rennen haben“, so der Vorsitzende Hubert Schlenker.

70 Rennläufer

Diese Arbeit spiegelt sich im aktuellen Bestand von 70 Rennläufern im Alter von vier bis 16 Jahren wider. Auch international war man mit Rennläufern unterwegs. Hervorzuheben hier bei den Aktiven Gwyneth Holzer, die sich bei den Jugendlichen beim bekannten Migros-Cup in der Gesamtwertung den zweiten Platz der Gesamtschweiz holen konnte.

Bei den turnusmäßigen Wahlen wurde der Vorsitzende Hubert Schlenker genauso im Amt bestätigt, wie Kassenwart Anton Wilhelm, Pressewart Steffen Burdorf, zweiter Sportwart nordisch und Sportwart alpin Thomas Haiz. Neu im Amt der Mitgliederverwaltung ist Anna Burdorf.

40 Jahre Vereinstreue

Auch Ehrungen standen auf der Tagesordnung: Geehrt für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Werner Höfle, sage und schreibe 40 Jahre halten Margarete und Rupert Dorn, Kersten Mc Call und Birgit Wintermantel-King, sowie Simone Tomas dem Verein die Treue.