von Jürgen Müller

Die sieben jungen Musiker der Juniorband des Fürstenberg-Gymnasiums Donaueschingen treffen sich jeden Mittwoch im Rahmen einer AG zur Probe im Musiksaal – das ist die Normalität. Seit den Weihnachtsferien ist alles ganz anders: Quasi als nachträgliches Geschenk bekamen die FG-Juniors die Zusage, dass sie beim Regiofinale eines bundesweiten Schülerbandfestivals dabei sind und am 29. Januar einen Auftritt in Stuttgart haben. Mit ihrem selbst komponierten Bewerbungslied „Frei sein“ haben sie die Jury der School-Jam 2019, ein vom Bundesministerium für Jugend unterstütztes Non-Profit-Projekt zur Förderung der Musik an Schulen, überzeugt. Damit gehören die Baaremer zu den 13 besten Schülerbands in Baden-Württemberg.

Bei der Eröffnung der sanierten Donauquelle 2017 mit dem Donauquellfest haben die FG-Juniors ihren ersten großen Auftritt, damal noch in einer etwas anderen Besetzung. | Bild: Müller, Jürgen

Obwohl es nur noch wenige Tage bis zum Live-Gig in einem angesagten Club im Herzen der Landeshauptstadt sind, ist die Stimmung bei der zweitletzten Probe locker, es wird gescherzt und die Nachwuchsmusiker haben sichtlich Spaß. Von Anspannung und Nervosität keine Spur – aber das kommt wahrscheinlich noch, wenn der große Moment naht. Björn Sermersheim, der verantwortliche Lehrer und Mentor der Truppe, sitzt am Mischpult und gibt ganz ruhig seine Anweisungen: „Silvia, gib deiner Stimme mehr Volumen“, sagt er zu einer Sängerin, oder: „Es wäre toll, wenn wir die Zweistimmigkeit hinbekämen“ – an die Adresse beider Sängerinnen gerichtet. Er gibt dem Schlagzeuger und dem Sologitarristen Tipps und feilt an der Choreografie. Und immer wieder heißt es: „Noch einmal von vorne“. Auch das zweite Lied „Empty“, das von der Vorgängerband übernommen wurde und ebenfalls eine Eigenkomposition ist, wird fleißig geübt. Nach gut einer Stunde hört sich das Ganze schon richtig gut an – um nicht zu sagen professionell.

„Wir sind gut vorbereitet und freuen uns riesig auf den Auftritt“, sagt Angelina Hammer. Die Bandmitglieder sind jetzt seit zwei Jahren zusammen und hatten schon einige Auftritte, unter anderem bei einem Bandevent an der eigenen Schule. Obwohl der Spaß im Vordergrund steht, „wäre es natürlich schön, wenn wir weiter kommen würden.“ Der Musiklehrer lobt seine Schützlinge und spricht ihnen Mut zu: „Für mich ist es auch eine Premiere. Ihr seid die beste Band, die ich bis jetzt hatte.“ Natürlich überwiegt zunächst einmal die Freude, überhaupt dabei zu sein. Und das in einer absolut coolen Location: Der Club Zentral liegt mitten in der Stuttgarter City und bietet für 300 Personen eine stimmungsvolle Atmosphäre mit Bar- und Loungebereich. Die große Bühne ist mit professioneller Licht- und Tontechnik ausgestattet – das alles haben die Schüler bereits gegoogelt. Mit einem gesponserten Bandmobil treten sie die Reise zum Regiofinale an.

Wie geht es weiter? Noch im Januar gehen deutschlandweit zehn Konzerte mit über 100 Bands über die Bühne. In jeder Stadt spielen rund zehn Gruppen um den Einzug in das Online-Voting. Eine Jury vor Ort gibt noch am selben Abend die beiden besten Bands bekannt, die dann Ende Februar mit den von School-Jam gefertigten Live-Aufnahmen in das große Online-Voting gehen.

Die vom Publikum gewählten fünf und drei weitere von einer Jury ermittelten Gruppen qualifizieren sich für das Finale am 5. April auf der Musikmesse in Frankfurt. Die beste Schülerband Deutschlands darf dann bei den legendären Hurricane-Festival zwischen Bremen und Hamburg und beim Southside-Festival in Neuhausen ob Eck auftreten, wo die Donaueschinger quasi ein Heimspiel hätten. Vorbereitet werden die Jungmusiker darauf bei einem Video-Live-Coaching sowie bei einer zweitägigen Aufnahmesession in den Abbey-Road-Studios in Frankfurt. „Das wäre schon richtig cool“, so Silivia Graf für die FG-Juniors.